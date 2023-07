Lula confirma declaração e anima todos os que ganham 1 salário mínimo

Nesta última segunda-feira (24) o presidente Lula da Silva (PT) voltou a fazer promessas sobre o salário-mínimo do nosso país. O presidente disse que o plano do Governo Federal ainda segue sempre querendo aumentar o valor do piso de maneira real. Essa declaração ocorreu durante um evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Paulo.

Lula declarou “Preciso explicar para vocês por que eu estou aqui de volta. Por que que eu votei a ser Presidente da República desse país. Primeiro, porque nós precisamos recuperar o Brasil. E eu quero aqui, na frente de vocês, prometer com palavras singelas o que vamos fazer”.

Lula prometeu que vai conceder aumento do salário-mínimo acima da inflação, conforme o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), para realmente conseguir cumprir a promessa.

Projeto de Lei está no Congresso Nacional

O Governo Federal disse que já enviou ao Congresso Nacional que o projeto de lei que prevê mudanças no sistema de definição do salário-mínimo. O documento indica que a definição do valor do salário precisa levar em consideração a inflação do ano anterior e o PIB de cerca de 2 anos antes.

Com esse formato de definição, os trabalhadores como também os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem ter um aumento real não somente no ano de 2024 mas também em 2025 e 2026. Mas como sabemos não é uma decisão que cabe apenas o presidente decidir, o Congresso Nacional precisa aprovar.

Lula destacou outro assunto além do salário-mínimo

No discurso no sindicato, o presidente Lula também fez questão de destacar outra campanha, que os trabalhadores poderão voltar a comer picanha e cerveja.

Lula destacou “A 3ª coisa que nós vamos fazer neste país é fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha, que tinha desaparecido. Eu prometi. Tem muita gente que não sabe o carinho que o povo tem com a picanha”.

Além disso, Lula disse também que todos estão percebendo que o valor da comida está abaixando, como o da carne também, e disse que o brasileiro vai poder comprar mais e consumir um pouco mais e terminou destacando “A gente não nasce para sofrer, mas para viver bem”.

