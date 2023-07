Aviso: IBGE abre novas vagas para Agente Censitário em todo país; aproveite

Vagas para trabalhar no IBGE – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dá início, nesta segunda-feira (24), ao processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias para o cargo de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP). Uma ótima oportunidade para quem busca ingressar no setor público e atuar em um dos órgãos mais importantes do país.

O IBGE abriu inscrições para 148 vagas de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento. Tânia Rêgo/Agência Brasil

IBGE abre vagas para Agente Censitário

No total, são disponibilizadas 148 vagas para todo o país, abrindo oportunidades para pessoas de todas as regiões. Uma das exigências para participar da seleção é ter ensino médio completo. Além disso, em um ato de promoção de igualdade e inclusão, o IBGE reservou uma quantidade específica de vagas para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, além de vagas específicas para pessoas com deficiência.

Veja também: Prefeitura anuncia mais de 800 vagas em concurso público

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis devem realizar sua inscrição até o dia 13 de agosto. O edital atualizado com todas as informações relevantes sobre o processo seletivo está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON), que é o responsável pela organização da seleção. A participação no processo seletivo implica o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00.

Os candidatos que conseguirem aprovação no processo seletivo terão direito a uma remuneração mensal no valor de R$ 3,1 mil. Além disso, serão concedidos benefícios como auxílio-alimentação, no valor de R$ 658,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A duração do contrato de trabalho será de até um ano, mas existe a possibilidade de prorrogação por até mais dois anos, a depender da necessidade do órgão. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, distribuídas em um expediente de 8 horas diárias.

Processo seletivo

O processo de seleção dos candidatos ocorrerá através de uma prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. A prova está prevista para acontecer no dia 24 de setembro, e os candidatos devem se preparar para questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 25 de outubro.

A contratação desses profissionais é de suma importância para o funcionamento do IBGE, uma vez que eles atuarão em apoio às atividades posteriores ao Censo Demográfico. Vale lembrar que o Censo Demográfico é uma das atividades mais importantes realizadas pelo IBGE, pois é a partir dele que são obtidos dados populacionais essenciais para o planejamento de políticas públicas em todo o Brasil.

Portanto, este processo seletivo do IBGE representa uma excelente oportunidade para aqueles que buscam uma oportunidade no setor público, oferecendo uma remuneração competitiva e a chance de contribuir com o trabalho de um órgão de grande relevância para o país.

Veja também: URGENTE! 16 mil vagas em concursos federais ainda para 2023? Confira tudo