DATA e VALOR do saque extraordinário do FGTS foram confirmados

Saque extraordinário do FGTS – Nos primeiros dias do próximo mês, uma decisão da Caixa Econômica Federal (CEF) promete trazer alívio financeiro a inúmeros trabalhadores brasileiros. Em meio a tempos de incertezas econômicas, um esperado saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) está programado para agosto, liberando um volume bilionário de recursos que, costumeiramente, é disponibilizado anualmente.

A Caixa Econômica Federal liberará o saque extraordinário do FGTS no próximo mês. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Saque do FGTS já pode ser realizado?

A dinâmica do saque extraordinário do FGTS se baseia na distribuição dos lucros gerados pelo fundo no ano precedente. No caso em questão, estamos nos referindo ao ano de 2022, quando o FGTS acumulou ganhos expressivos, atingindo o patamar de R$ 12,8 bilhões. Este valor será repartido entre todas as contas, tanto ativas quanto inativas, associadas ao FGTS que possuíam qualquer montante depositado até a data de 31 de dezembro de 2022.

Porém, ainda existe um elemento de indefinição em relação a este saque extraordinário. Não se sabe ao certo qual será a soma total a ser distribuída aos trabalhadores. O Conselho Curador do FGTS tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira, dia 25, onde será avaliado o esquema de distribuição dos recursos.

Este encontro é crucial pois é quando será decidido se o total do saque extraordinário do FGTS será integralmente distribuído ou se o conselho irá reter 1% do valor total, prática que foi adotada no ano de 2022. A decisão tomada nesse momento impactará diretamente o montante que cada trabalhador terá direito a sacar.

O valor de R$ 12,8 bilhões, embora seja um número robusto, representa um decréscimo de 16,4% em relação à previsão inicial, que era de R$ 15,37 bilhões. Isso significa que os trabalhadores receberão uma parcela de lucro inferior ao esperado. Em comparação com os ganhos do ano passado, que foram de R$ 13,3 bilhões, o lucro do FGTS registrou queda de 3,45% em 2022.

A justificativa para esta redução de lucros foi detalhada pelo Conselho Curador do FGTS. O órgão atribuiu a queda aos recursos destinados à cobertura de perdas com operações de crédito voltadas para indivíduos negativados. A quantia alocada para essa finalidade passou de R$ 1,86 bilhão para R$ 4,59 bilhões, o que representa um aumento expressivo de 147%.

Quem será contemplado?

É importante ressaltar que somente os trabalhadores que mantiveram saldo em suas contas do FGTS até o último dia de 2022 serão contemplados por este saque extraordinário. A rentabilidade total das economias de cada um deles pode atingir até 7% do valor acumulado durante o ano de 2022.

A questão de quem será beneficiado por este saque é bastante objetiva. Aqueles que mantiveram saldo em suas contas do FGTS até o dia 31 de dezembro do ano passado têm direito a receber uma parcela dos lucros do fundo. De acordo com informações disponibilizadas pela Caixa, cerca de 106,7 milhões de trabalhadores se enquadram nessa categoria. No entanto, é crucial entender que a liberação do saque obedece a determinadas regras.

Os rendimentos extras serão creditados diretamente nas contas dos trabalhadores. Contudo, os critérios que permitem o saque são os mesmos da modalidade convencional. Dessa forma, o valor só poderá ser retirado nas seguintes situações: aposentadoria, demissão sem justa causa ou para contribuir na compra de uma residência própria.

Para esclarecer como o saque extraordinário do FGTS é calculado, é necessário entender que o índice de distribuição do fundo é determinado com base em 99% do saldo do ano anterior, que, em 2022, foi de R$ 13,2 bilhões, e não 100% do valor. O resultado final, então, é dividido entre todas as contas do FGTS registradas na Caixa.

Assim, em 2022, o índice de distribuição foi de 0,02748761 sobre o saldo em contas ativas ou inativas do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2021. Para ilustrar o impacto desse índice, se um trabalhador mantinha R$ 1 mil em sua conta do FGTS, recebeu um depósito adicional de R$ 27,49.

Para exemplificar como essa divisão foi feita na prática e usando estimativas de saldo na poupança, temos o seguinte cenário: um trabalhador que tinha R$ 100 na poupança recebeu R$ 2,75; se tinha R$ 500, recebeu R$ 13,74; com R$ 1.000 na poupança, recebeu R$ 27,49; com R$ 5.000, recebeu R$ 137,45; e por fim, quem tinha R$ 10.000 na poupança, teve um rendimento de R$ 274,90.

