Quem pode sacar benefícios de mais de R$ 1.225,80 da Caixa nesta quarta-feira (26)?

Benefícios disponíveis na Caixa – O Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma assistência de extrema importância para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, volta a ser liberado pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (26). Com um repasse no valor de R$ 1.320, o benefício é liberado para aqueles cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina com o dígito 2.

Caixa disponibilizou novos benefícios?

O BPC é uma remuneração assistencial administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este benefício, fundamental para milhares de brasileiros, tem como alvo idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, sempre que se enquadrem em determinados critérios estabelecidos pelo INSS.

Para ter direito a receber o valor de R$ 1.320 do BPC, transferido pela Caixa Econômica Federal, é preciso atender a certos requisitos específicos. Em primeiro lugar, o requerente deve ter pelo menos 65 anos. No entanto, em casos de pessoas com deficiência, esta idade mínima não se aplica, desde que a deficiência seja devidamente comprovada.

Um dos principais critérios para a concessão deste benefício é a comprovação de situação de pobreza ou necessidade. O requerente deve demonstrar que a renda familiar per capita é de até um quarto do salário mínimo, ou seja, não ultrapassa R$ 330,00.

Outro ponto crucial é que o solicitante não pode ser beneficiário de qualquer outro auxílio do INSS. Além disso, para ser elegível para o BPC, é necessário que o solicitante esteja devidamente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Aplicativo Meu INSS

Se todos esses critérios forem cumpridos, o solicitante pode solicitar o valor por meio do aplicativo Meu INSS. Este aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS, é um meio prático e eficiente para realizar tal solicitação. Porém, é importante lembrar que será necessário enviar alguns documentos e dados pessoais por meio do aplicativo.

Os pagamentos do BPC pela Caixa Econômica Federal são organizados de acordo com um calendário estabelecido pelo INSS. Para os beneficiários cujo NIS termina com o número 1, o pagamento foi feito no dia 25 de julho. Para os de NIS final 2, a data é 26 de julho. Os demais serão pagos de acordo com o número final do NIS, seguindo o calendário até o dia 7 de agosto, para aqueles com NIS terminado em 0.

A consulta ao pagamento do BPC pode ser realizada de três maneiras. Uma delas é pelo site do Meu INSS, outra opção é pelo próprio aplicativo Meu INSS. A terceira forma de verificar o pagamento é por meio da central de atendimento do INSS, que pode ser acessada pelo número 135.

Sendo assim, o BPC representa uma importante ação de assistência social realizada pelo governo brasileiro. O benefício, que faz uma diferença significativa na vida de muitos idosos e pessoas com deficiência, reafirma o compromisso do país com a promoção de uma vida digna e justa para todos os cidadãos.

