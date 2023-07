Alerta! Fãs da Barbie apontam versão perigosa do filme que você jamais deve assistir

Especialista em segurança cibernética alerta que, após o sucesso do filme Barbie, criminosos do mundo digital têm se aproveitado da curiosidade de fãs do filme e da boneca para, através de armadilhas, camufladas em conteúdos do filme, consigam aplicar golpes, acessando dados sigilosos e até mesmo praticando extorsão contra a vítima. Saiba mais detalhes abaixo e aprenda a se proteger.

Entenda o sucesso por trás do filme Barbie, que estrou o no Brasil na semana passada. Foto: Reprodução / Warner Bros. Pictures

Barbie do mal

Diante do estrondoso sucesso do longa ‘Barbie: O Filme’, live action da boneca mais famosa do mundo, que se tornou o filme mais assistido em 2023, era esperado que o mundo do crime cibernético criasse novas táticas para surfar na onda do momento para praticar seu crimes. E, de fato, aconteceu.

Os criminosos denominados Scammers (ou fraudadores, em tradução livre) têm usado a popularidade do novo filme da Barbie para atingir espectadores desavisados. Nas últimas semanas, houve um aumento nos golpes de phishing que usam vídeos falsos da Barbie para enganar as vítimas, disse a empresa de segurança cibernética McAfee. Phishing é uma forma de engenharia social em que os invasores enganam as pessoas para que revelem informações confidenciais.

Se passando por uma pessoa conhecida ou empresa de renome, um criminoso cibernético entrará em contato com uma vítima inocente por e-mail, texto SMS ou mensagens de rede social. Eles geralmente adicionam um link ou anexo malicioso no e-mail ou nas mensagens que roubam suas informações. Nesse caso, o link inclui um download falso do filme que, em vez disso, instala malware, vírus e anúncios maliciosos.

“Os cibercriminosos estão sempre à procura de oportunidades para tornar o phishing e outros golpes mais atraentes e críveis. Eles geralmente aproveitam eventos populares e bem divulgados, como estreias de filmes, shows ou eventos esportivos para induzir os usuários a clicar em links maliciosos” – disse Steve Grobman, CTO da McAfee.

Leia mais: Cena pós-crédito do filme da Barbie: vale a pena ficar após o fim da história?

Como funciona

Esse golpe pode ter um link para um vídeo chamado “Barbie, o Filme” ou “Bastidores do Filme da Barbie”, nas redes sociais ou em um e-mail. Se um usuário clicar no link, ele será direcionado para um site que se parece com um site legítimo da Barbie.

No entanto, em vez do vídeo, o site solicita que o usuário forneça suas informações pessoais, incluindo nome, endereço de e-mail e número do cartão de crédito. Depois que o usuário oferece essas informações, os golpistas podem roubá-las e usá-las para invadir suas contas bancárias ou outras contas online.

Como se proteger

Existem maneiras de se proteger contra ataques de phishing, apontou a McAfee em sua postagem no blog. É importante nunca clicar em links de e-mails ou postagens em redes sociais de remetentes desconhecidos ou que pareçam suspeitos.

Desconfie de sites que se parecem com sites legítimos, mas com erros ortográficos ou gramaticais. Nunca forneça suas informações pessoais a um site em que você não confia. Da mesma forma, mantenha sempre atualizado o antivírus e o software dos seus dispositivos. A McAfee acrescentou para sempre “comprar ingressos na rede de teatros ou em um aplicativo de venda de ingressos respeitável”.

Leia também: Desvendando a Barbie: por que o filme fez TANTO SUCESSO?