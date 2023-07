FACILITARÁ sua VIDA! Conheça a novidade do Nubank para todos

O banco digital Nubank anunciou o lançamento de uma nova ferramenta para o aplicativo que promete facilitar a vida de seus clientes. A nova função será responsável por gerenciar todas as linhas de créditos disponíveis em um único local no aplicativo da instituição bancária. O banco digital mais famoso do país agora permite que seus usuários visualizem e determinem qual o valor do limite aprovado antes da solicitação. Entenda mais detalhes sobre a nova ferramenta mais abaixo.

Nubank anuncia lançamento de nova ferramenta no app. | Foto: Reprodução / Internet

Nubank dá maior controle ao cliente

“Finalmente você no controle do seu dinheiro”. O slogan usado pela fintech Nubank nunca combinou tanto com as novas facilidades que o banco digital frequentemente anuncia.

Desta vez, o lançamento ficou por conta de uma nova ferramenta que promete facilitar a vida de seus clientes. Trata-se do “Meus Limites”, função que gerencia todas as linhas de créditos disponíveis em um único local no app da fintech.

A instituição financeira agora permite que seus usuários visualizem e determinem qual o valor do limite aprovado antes da solicitação. O recurso ainda facilita a contratação de novas linhas de crédito e dá acesso às próximas análises.

O Nubank anunciou ainda que a ferramenta foi desenvolvida com o intuito de proporcionar maior flexibilidade para seus usuários, organizando suas contas e concentrando seus gastos onde realmente importa. O recurso ainda não está disponível para todos os clientes e deve chegar em breve.

Leia mais: Limite baixo no Nubank? Entenda por que isso acontece e como aumentar

Para ter acesso ao “Meus Limites”, siga o passo a passo abaixo:

Entre em seu app Nubank – disponível para Android e iOS; Clique em “Cartão de Crédito”; No menu do cartão de crédito, acesse “Meus Limites”, que está do lado do botão “Pagar”; Nesta parte, além de ajustar o limite do cartão de crédito, é possível verificar detalhes das diversas linhas oferecidas pelo Nubank como Nu Limite Garantido, Limite Adicional para boletos, Limite Extra no NuPay, Cartão com Função Construir Limite e mais; Caso a função não esteja em seu app, vá até a sua loja virtual – Google Play ou Apple Store – e atualize o aplicativo.

Nubank anuncia mudanças no PIX

Além da novidade anterior, o Nubank também informou que agora é possível cancelar um PIX em seu app. Para aqueles que transferiram algum dinheiro por engano, o PIX pode ser cancelado, desde de que a transferência tenha sido agendada.

Para isso, siga os passos abaixo:

Na página inicial, clique na opção de Contas, no canto da tela;

Em seguida, selecione o histórico de transações de sua conta;

Identifique a transação em agendamento que você quer cancelar;

Por fim, toque em “precisa cancelar o agendamento?” e confirme.

Nubank ultrapassa Banco do Brasil em número de clientes

O banco digital ultrapassou o BB (Banco do Brasil) em número de clientes bancários. O Nubank registrou 77,7 milhões consumidores com contas no 2º trimestre de 2023, subindo 4,4 milhões em 3 meses.

O BC (Banco Central) divulgou os dados no Ranking de Reclamações do 2º trimestre do ano. Agora, o Nubank ocupa a 4ª posição entre os bancos com mais clientes no Brasil, atrás somente da Caixa Econômica Federal (150,4 milhões), Bradesco (104,5 milhões) e Itaú (99,9 milhões).

Leia também: Serviço do Nubank libera limite de crédito mesmo com nome sujo