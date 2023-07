Google TV amplia cobertura e oferece mais opções DE GRAÇA no Brasil

Já conhece a Google TV? A revolução tecnológica tem, cada vez mais, alcançado novos patamares, ampliando suas fronteiras para além do universo dos smartphones e computadores. Em 2023, as televisões no Brasil experimentarão um upgrade significativo com a expansão do sistema operacional Google TV, que até então era exclusivo da TCL. A plataforma do gigante das buscas na internet será incorporada em produtos de mais três grandes marcas: Aiwa, Philips e Toshiba.

Google TV gratuita no Brasil

O Google TV oferece um amplo leque de serviços e recursos, incluindo acesso a várias plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video e Globoplay, além de canais gratuitos. Há ainda uma integração com o assistente de voz da empresa, popularmente conhecido como “Ok Google”. Esse cenário aponta para uma revolução na maneira como o público brasileiro consome conteúdo televisivo, oferecendo uma experiência de visualização mais rica e personalizada.

A marca Philips será a primeira a adotar o Google TV, a partir de agosto de 2023. Esta empresa, que é de propriedade do grupo chinês TPV, vai além ao substituir totalmente a plataforma Android pela Google TV em todos os 15 modelos da linha 2023, abrangendo televisões de 32 a 75 polegadas. Com essa mudança, a Philips se destacará por oferecer as menores telas equipadas com Google TV no mercado brasileiro. Para as telas de até 43 polegadas, os consumidores encontrarão resoluções HD e Full-HD, enquanto as telas maiores serão 4K. Ainda não foram revelados os preços desses modelos.

A partir de setembro, será a vez da Aiwa, marca que ficou famosa no Brasil com seus rádios “micro systems” nos anos 90. Ela vai lançar seus primeiros modelos de TV 4K com Google TV, especificamente em dois modelos de LED, de 65 e 75 polegadas. Já para as telas menores, a Aiwa continuará utilizando o Android TV, o antecessor do Google TV.

Outras marcas

A TCL, que até agora era a única marca a usar o Google TV no Brasil, também aumentará seu portfólio a partir de setembro de 2023. No total, serão 12 opções de telas 4K com Google TV, em tamanhos variando de 43 a 85 polegadas. Os consumidores terão a possibilidade de escolher entre as tecnologias de LED convencional, QLED ou miniLED. A empresa é atualmente detentora da maior TV do mercado com Google TV, um modelo de 98 polegadas à venda desde 2022 pelo preço de R$ 50 mil.

Por último, a Toshiba, marca do grupo chinês Hisense que opera no Brasil em parceria com a Multi (anteriormente conhecida como Multilaser), começará a vender seu primeiro modelo de TV com tela OLED e Google TV nos próximos meses. Esta televisão de 65 polegadas terá suporte a uma taxa de atualização de 120Hz (frames por segundo), excelente para jogos competitivos. Além disso, o aparelho contará com dez alto-falantes para proporcionar uma experiência sonora mais imersiva. Notavelmente, será o único modelo de TV da Toshiba a abandonar a plataforma própria Vidaa, mais limitada em termos de aplicativos.

Esses lançamentos marcam um avanço significativo na oferta de televisões inteligentes no Brasil, à medida que mais marcas começam a adotar a plataforma Google TV. No entanto, a expansão dessa tecnologia também coloca em destaque a necessidade de os consumidores se atualizarem sobre as novas tendências e tecnologias, para fazerem escolhas informadas na hora de comprar uma nova televisão.

