PARABÉNS! MEI completa 15 anos no Brasil; veja como se cadastrar

Ao contrário do que todos imaginam, abrir uma empresa não é tão difícil e burocrático assim. Se você é uma pessoa que está pensando em deixar o seu trabalho registrado para seguir o sonho de abrir o seu próprio negócio, vamos te explicar sobre como fazer isso.

Para o seu início podemos destacar uma das modalidades mais simples para dar os primeiros passos no sonho que é a categoria MEI (Microempreendedor Individual), é simples e fácil para você formalizar. Além disso essa categoria vai dar direito a benefícios previdenciários, emitir notas fiscais, fazer empréstimo com os juros mais em conta e diversos outros.

confira como se tornar MEI. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

MEI, o que é?

Como citamos acima, MEI é a sigla do Microempreendedor Individual, ele faz o registro e passa a ter uma CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) a qual permite ter uma obtenção de empréstimos e abertura de conta bancária de pessoa jurídica. Além disso, o MEI tem direito a benefícios sociais como:

Aposentadoria

Salário-maternidade

Auxílio-doença

Qualquer pessoa pode ser MEI?

Para ser MEI é necessário ter um faturamento anual de R$ 81 mil ou uma média de faturamento de até R$ 6.750 por mês. No ano de abertura esse limite vai ser proporcional ao período em que a empresa passa a existir. Vale ressaltar que MEIs só podem contratar apenas um salário-mínimo e não são todas as profissões que podem ser MEIs.

Abertura de MEI

O processo de abertura do MEI é simples e fácil e que pode ser feito totalmente pela internet sem precisar de um contador, veja abaixo como fazer:

Acesse o Portal do Empreendedor e clique em “Quero ser MEI”

Se ainda tiver dúvidas se a atividade que você exerce é permitida no cadastro do MEI, clique em “Quem pode ser MEI”

Caso sua ocupação se enquadre, clique em “Formalize-se”

Preencha todo o questionário

Quais são os documentos necessário para abertura do MEI?

Para abrir o MEI é preciso informar dados pessoais:

RG

Endereço residencial

Telefone de contato

É preciso também informações dos dados do negócio:

Tipo de ocupação

Nome fantasia

Endereço comercial

Caso tenha, informe o número das duas últimas declarações do Imposto de Renda

Vale ressaltar que o cadastro do MEI é gratuito, no todo mês o microempreendedor precisa pagar uma taxa do Simples Nacional através da DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Esse boleto vence dia 20 de todo mês e o microempreendedor pode pegar ele no Portal do Empreendedor. Lembrando que a taxa da Das pode variar conforme as atividades:

R$ 67,00 para o MEI contribuinte do ICMS

R$ 71,00 para o MEI contribuinte do ISS

R$ 72,00 para o MEI contribuinte do ICMS e ISS

R$ 158,40 para MEI Caminhoneiro.

