O Caixa Tem é o aplicativo oficial do Governo Federal para liberação dos valores de benefícios sociais. É possível abrir uma conta Caixa Tem não recebendo qualquer benefício. Entretanto, às vezes o aplicativo é bloqueado próximo às datas de recebimento dos benefícios sociais. Logo, é necessário conseguir encontrar o bloqueio e saber como desbloquear o aplicativo Caixa Tem. Veja o passo a passo de como fazer.

Aprenda a desbloquear o Caixa Tem em 2023 e veja o que mudou | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como saber se o Caixa Tem está bloqueado?

O usuário deverá acessar o aplicativo Caixa Tem normalmente – como de costume. Então, deverá fazer login com os dados pedidos e pedir para ‘Entrar na conta’. Caso o aplicativo esteja bloqueado irá aparecer uma mensagem em forma de pop-up informando que não é possível acessar o aplicativo.

Portanto, quando o cidadão não consegue entrar na conta com os dados preenchidos – é indício de que o aplicativo está bloqueado. Há vários motivos que podem acometer no bloqueio do Caixa Tem.

O mais comum deles é o uso de várias contas Caixa Tem no mesmo dispositivo celular. Algumas famílias mais carentes que são beneficiárias do Bolsa Família acabam usando um único aparelho para movimentar os dados de várias pessoas – logo, isso não é visto com bons olhos pela instituição.

Outro motivo que pode acometer o bloqueio do Caixa Tem é a desatualização dos dados de cadastro, CPF duplicado, fraude ou limite excedido de movimentação mensal da conta – que para os beneficiários do Governo é de R$ 5 mil.

Desse modo, quando o cidadão averiguar que a conta está bloqueada – precisa correr contra o tempo para desbloquear o mais rápido possível e evitar possíveis prejuízos.

Leia mais: Dinheiro na conta AGORA, sem análise de crédito; Caixa libera altos valores

Como desbloquear a conta Caixa Tem?

Depende bastante da natureza do bloqueio. Caso seja por um bug ou erro acerca da própria instituição da Caixa Econômica Federal – é necessário liberar pelo próprio aplicativo. Caso seja por dados desatualizados – é necessário ir até o CRAS local a fim de conseguir validar os dados. Veja abaixo.

Pelo aplicativo Caixa Tem

Através do aplicativo o cidadão deverá fazer login e clicar na opção ‘Liberar Acesso’. Feito isso deverá anexar os documentos exigidos no Chat automático e aguardar a análise que demora aproximadamente 48 horas.

Pela agência da Caixa

Através da agência da Caixa o usuário deverá ir presencialmente levando os documentos de identificação pessoal a fim de conseguir comprovar a sua identidade e pedir que haja o desbloqueio do Caixa Tem.

Pela Casa Lotérica

Através da Casa Lotérica – parceiras da Caixa, é possível desbloquear o Caixa Tem realizando as mesmas ações de uma agência. Entretanto, em contrapartida será de maneira muito mais rápida e dinâmica na maioria das vezes.

Portanto, em casos mais graves que envolvam dados desatualizados referentes ao Bolsa Família, é necessário ir até o CRAS local a fim de que o cidadão consiga atualizar as informações pessoais e ter acesso novamente ao Caixa Tem.

Leia mais: Serviço do Nubank libera limite de crédito mesmo com nome sujo