O que é preciso para antecipar o Bolsa Família ESTE mês?

Dá para antecipar o Bolsa Família? Após um breve período de suspensão em junho, o programa Bolsa Família, que se configura como uma das principais ferramentas de assistência social no Brasil, retomará seus pagamentos neste mês de julho. O hiato deixou muitos beneficiários na expectativa pelo retorno dos repasses e outros desejam até antecipar o recebimento do benefício, se possível. Entretanto, a antecipação do benefício segue determinados critérios.

Como antecipar o Bolsa Família

Os repasses do Bolsa Família podem ser antecipados apenas sob condições específicas, relacionadas ao Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. De acordo com as normas do programa, a antecipação ocorre quando a data de pagamento, que normalmente seria na segunda-feira, é antecipada para o sábado anterior. Esta condição deve ser considerada ao verificar o calendário completo de pagamentos para o mês de julho.

De acordo com o cronograma de repasses, no dia 18 de julho, serão beneficiados os inscritos com NIS final 1. No dia seguinte, 19 de julho, é a vez dos inscritos com NIS final 2. Já no dia 20 de julho, serão beneficiados aqueles com NIS final 3. Em 21 de julho, receberão o benefício os inscritos com NIS final 4. Porém, no dia 24 de julho, os beneficiários com NIS final 5 poderão antecipar o recebimento do auxílio para o dia 22.

Os pagamentos prosseguem em 25 de julho para inscritos com NIS final 6, e em 26 de julho para os de final 7. No dia 27 de julho, serão beneficiados os de final 8 e, em 28 de julho, aqueles de final 9. Finalmente, os beneficiários com NIS final 0, que normalmente receberiam no dia 31 de julho, poderão antecipar o recebimento do benefício para o dia 29.

Adicionais exclusivos

Além da retomada dos repasses, é importante mencionar que o mês de julho trará adicionais exclusivos para os beneficiários do Bolsa Família. Gestantes, lactantes e adolescentes de 12 a 17 anos receberão um acréscimo de R$ 50 no valor de seus benefícios. Além disso, um adicional de R$ 150 será pago para crianças de até seis anos.

Porém, os beneficiários devem se atentar para o fato de que o auxílio gás, que tem valor de R$ 109, não será pago neste mês. O repasse desse benefício é realizado a cada dois meses, logo, não estará disponível no CadÚnico para os inscritos em julho. Portanto, o pagamento padrão a ser recebido será de R$ 600, com a adição dos R$ 150 para crianças e os R$ 50 para gestantes e adolescentes.

Por isso, a retomada dos pagamentos do Bolsa Família traz consigo expectativas e alívio para muitos beneficiários que dependem deste auxílio para manter suas necessidades básicas. É fundamental que os beneficiários estejam atentos aos dias de pagamento e à possibilidade de antecipação, para que possam gerenciar suas finanças da melhor forma possível.

