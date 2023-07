Aprenda a NEGOCIAR sua dívida do FIES em julho pela Caixa Econômica

Possui dívida com o FIES? O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é uma das principais vias de acesso ao ensino superior para milhares de estudantes brasileiros. No entanto, muitos desses alunos se encontram atualmente em uma situação preocupante: endividados e com contas atrasadas no FIES. É um cenário que gera muita ansiedade, mas a Caixa Econômica Federal apresenta uma solução: a campanha “Tudo em Dia”.

Estudantes que possuem dívida no FIES podem buscar soluções de renegociação junto à Caixa Econômica Federal. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Acabe com sua dívida no FIES

Esta campanha tem como objetivo ajudar os estudantes a renegociarem suas dívidas com o FIES, concedendo até 90% de desconto nos débitos. Isso vem em resposta a um cenário preocupante, onde 53,7% dos estudantes que fazem parte do FIES encontram-se com suas contas em atraso e, portanto, com dívidas ativas no programa.

Vale destacar que a Caixa Econômica Federal está oferecendo diferentes canais de atendimento para facilitar o processo de negociação das dívidas do FIES. Entre eles, destacam-se as opções digitais, que podem ser acessadas de maneira prática e conveniente através dos aplicativos Habitação Caixa e Cartões Caixa, disponíveis para download em dispositivos Android e iOS.

O banco tem mostrado flexibilidade em seus métodos de pagamento, permitindo o parcelamento da dívida em até 96 meses. As inscrições para o programa do governo, que visam ajudar os estudantes endividados, começaram recentemente e se estenderão até o final desta semana, sexta-feira, dia 7. Uma característica importante da renegociação das dívidas do FIES pela Caixa é a possibilidade de unificar diferentes tipos de dívidas em um único contrato, o que pode simplificar a gestão financeira do devedor.

Como se inscrever no programa

Agora, se você é um estudante que deseja se inscrever no FIES, o processo é feito gratuitamente através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, uma plataforma que também hospeda outros programas importantes do Ministério da Educação (MEC), como o SiSU (Sistema de Seleção Unificada) e o ProUni (Programa Universidade para Todos).

Para se candidatar ao FIES, os interessados devem acessar o site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e fazer login utilizando a conta gov.br. Este portal é um ponto centralizado de acesso a diversas oportunidades de ensino superior, permitindo que os candidatos naveguem e se inscrevam em diversos programas educacionais com facilidade.

Portanto, a campanha “Tudo em Dia” da Caixa Econômica Federal é uma excelente oportunidade para estudantes que se encontram endividados com o FIES. Além de oferecer descontos significativos, a iniciativa facilita a renegociação das dívidas por meio de canais digitais práticos e oferece opções flexíveis de pagamento. É uma tentativa válida e necessária de ajudar os estudantes a gerenciar suas finanças, continuar seus estudos e, por fim, melhorar suas perspectivas de futuro.

