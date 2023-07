Retroativo do Bolsa Família pode ser pago HOJE; veja como recorrer

Pagamento retroativo do Bolsa Família – Desde o início deste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a entidade governamental responsável pelo novo Programa Bolsa Família, bem como outros programas sociais federais, tem estado envolvido num extenso processo de revisão cadastral. Este procedimento é realizado entre os mais de 21 milhões de beneficiários do programa de transferência de renda.

Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram seus pagamentos suspensos no passado aguardam ansiosamente pelo recebimento do valor retroativo. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem está elegível ao pagamento retroativo do Bolsa Família?

A revisão cadastral se concentra na identificação e bloqueio de beneficiários cujos cadastros apresentem possíveis irregularidades. Nesse cenário, a família afetada tem seu benefício interrompido por um período de dois meses, tempo em que deve ocorrer a atualização dos dados. Após esse procedimento, o governo promete avaliar novamente o cadastro, desbloquear o beneficiário que estiver regular e pagar os valores que não foram recebidos durante o período de interrupção – os chamados retroativos.

Veja também: Benefício do INSS pode ser pago à filhos por adoção? Entenda

Apesar dessa promessa, alguns beneficiários do Bolsa Família, mesmo após meses sem receber e depois de atualizar seus dados, afirmam que ainda não receberam os retroativos prometidos. Vale ressaltar que esses valores são destinados exclusivamente àqueles que foram bloqueados e efetuaram a atualização cadastral.

Aqueles que não foram bloqueados não têm direito a retroativos. Os beneficiários que foram bloqueados, mas não seguiram os procedimentos do processo de revisão, incluindo a atualização cadastral, também não receberão retroativos e ainda correm o risco de terem o benefício cancelado de forma definitiva.

Para os que participaram do processo e atualizaram seus dados, é fundamental estar ciente da data em que essa atualização foi feita. Apenas as atualizações realizadas até o final de maio e/ou início de junho resultaram em desbloqueios e pagamento de retroativos no mês passado. Quem atualizou seu cadastro após esse período deverá aguardar um pouco mais, até os pagamentos de julho ou agosto, pelo menos.

É importante notar que ainda há chances de alguns beneficiários receberem os retroativos nos próximos dias de julho. Por um longo período, o número de famílias aguardando o desbloqueio e o recebimento desses valores retidos era significativo. O governo, então, começou a liberar as quantias gradualmente, sendo necessário aguardar alguns dias adicionais.

Caso os beneficiários que atualizaram seus dados antes de junho ainda não tenham recebido os retroativos do Bolsa Família, será necessário buscar entender a situação e o motivo do não pagamento. É importante verificar se a quantia não foi disponibilizada em algum meio de recebimento diferente, como o aplicativo Caixa Tem ou em uma das contas do beneficiário na Caixa.

Se o beneficiário não encontrar nenhum valor depositado, deve procurar uma agência física do banco para conversar com um atendente e entender a situação, verificando se de fato não há nada para receber e o motivo do problema. Em seguida, deve-se procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para corrigir problemas e resolver a situação. No entanto, é recomendável evitar procurar o CRAS antes de ir ao banco.

Calendário de pagamentos

Por outro lado, os pagamentos do Bolsa Família de julho ocorrerão normalmente e já têm data marcada para acontecer, devendo começar no dia 18 e terminar no dia 29. Os valores recebidos nesta rodada serão os mesmos que foram pagos em junho, com exceção do Auxílio Gás, que não faz pagamentos em julho.

O depósito para aqueles com NIS de final 1 ocorrerá em 18 de julho, seguido pelos de final 2 no dia 19, final 3 no dia 20, final 4 no dia 21 e final 5 no dia 24, com a possibilidade de disponibilização antecipada dos valores no sábado, dia 22. Nos dias subsequentes, 25, 26, 27 e 28 de julho, serão feitos os depósitos para os NIS de finais 6, 7, 8 e 9, respectivamente. Por fim, para os beneficiários com NIS de final 0, a previsão de depósito é para 31 de julho, com a opção de antecipação para o sábado, dia 29.

Portanto, em meio à complexidade do processo de revisão cadastral, beneficiários do Bolsa Família precisam estar atentos às regras, prazos e procedimentos necessários para garantir que os benefícios sejam recebidos, especialmente no que diz respeito aos pagamentos retroativos. Além disso, é crucial acompanhar as datas de depósito do programa, garantindo a organização financeira e a segurança dos recursos disponíveis para atender às necessidades básicas.

Veja também: VALE GÁS de JULHO será pago para ESTES brasileiros