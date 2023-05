Estes 3 signos NUNCA admitem que estão errados em uma discussão

Discutir é, por si só, um ato extremamente desgastante. E ele tende a “sugar” ainda mais energia quando a discussão ocorre com 3 signos muito específicos do zodíaco, aqueles que simplesmente se acham os verdadeiros donos da razão.

E, não é para menos: eles, de modo geral, possuem muita facilidade de captar as fraquezas de outras pessoas e de se comunicar habilmente, usando isso à favor da vitória em uma briga verbal.

Não é surpresa, portanto, que tais pessoas sejam consideradas as mais inteligentes dentro do horóscopo ocidental, que é aquele no qual nós, brasileiros, nos baseamos diariamente.

O que possuem de inteligência estes signos têm de “birrentos” | Imagem: Afif Ramdhasuma / unsplash.com

Os signos que sempre querem sair como vencedores em uma discussão

Uma vez que são extremamente inteligentes, as pessoas nativas dos 3 signos que serão apresentados a seguir conseguem manter conversas muito prazerosas, repletas de histórias.

Porém, certo problema costuma surgir quando o rumo da conversa inclui algum tópico que estas pessoas dizem dominar, ou mesmo quando simplesmente surge uma discussão de outra natureza.

É melhor não “bater de frente”, portanto, destes signos:

Gêmeos

Todo geminiano tem tendência a se achar o dono da razão, em simplesmente qualquer circunstância.

E, de certo modo, isso faz sentido, quando considerado o fato de que eles conseguem se aprofundar em diversos temas de forma muito rápida e são mestres em contornar situações que não lhes são favoráveis.

Virgem

O nativo de virgem também gosta de ter razão sempre, em qualquer situação, e não mede esforços para isso. Não é à toa, por sinal, que ele está sempre estudando, de modo a ser capaz de falar sobre diversos assuntos.

Suas falas, porém, nem sempre possuem o aprofundamento necessário, o que pode vir a ser um problema, para este que é um dos signos mais perfeccionistas que existem.

E este perfeccionismo, claro, reflete na imagem que os virginianos gostam de passar: eles nunca querem estar errados.

Aquário

Por fim, temos Aquário como um signo que definitivamente não poderia faltar nessa lista, uma vez que ele também representa pessoas que são muito inteligentes, que estão sempre estudando os assuntos que lhes interessam e que, de certa forma, também são os donos da razão.

Além disso, é preciso ter atenção: entre escolher ser empático e defender suas próprias verdades, o aquariano sempre ficará com a segunda opção: ele pode estar profundamente enganado e até mesmo receber provas a respeito. Mas, mesmo assim, não dará o braço a torcer.

Em uma discussão, todos os lados devem ser ouvidos e considerados

Todos os signos possuem características boas e ruins: no caso dos 3 signos acima citados, o ponto negativo está em eles realmente acharem que possuem razão em tudo.

Porém, isso definitivamente não é saudável dentro de um relacionamento, independentemente de qual natureza ele seja (no âmbito pessoal ou no âmbito profissional).

É sempre importante ouvir os dois lados de uma discussão e saber interpretá-los de forma imparcial. E, claro: também é importante agir civilizadamente, de modo que os ânimos não se exaltem.

