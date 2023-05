Orçamento curto e bilheteria ASTRONÔMICA: 6 filmes bons para assistir

Não é de hoje que as pessoas adoram filmes e séries! Há algum tempo começou a acontecer a democratização do cinema, e os filmes começaram a se espalhar de maneira surpreendente nos lares mundiais. Acredita-se que para fazer excelentes produções é necessário gastar muito dinheiro. A grande verdade é que existem alguns filmes com o orçamento muito curto e bilheteria extraordinária.

A maioria dos filmes não são atualizados, ou seja, são de anos atrás. Portanto, os valores estão atrelados ao dólar atual. Que está na faixa dos R$ 5,00. Entretanto, caso queira relacionar ao dólar da época basta multiplicar o valor em dólar pelo valor aplicado na ocasião. Veja abaixo 06 filmes cujos orçamentos foram limitados e tiveram resultados surpreendentes! E acredite, um deles irá surpreender você.

Dicas de cinema – Imagem: arquivo/ edição.

A Bruxa de Blair

Por mais que tenha um orçamento limitado, foi um sucesso de bilheteria. Para sua produção foi usado em média 300 mil dólares. Algo em torno de 1,5 milhão. Em contrapartida, o filme arrecadou mais de 240 milhões em bilheteria. A gravação do filme foi bem amadora, mas bem bacana! Sendo gravada em um único cenário. Isto é, na floresta. Tornando o filme um dos maiores sucessos mundiais do setor.

Jogos mortais

Poucos imaginam mas para a produção desse filme foi gasto apenas 1 milhão de dólares. Algo em torno de 5 milhões de reais. Entretanto, ao ser lançado o filme foi um sucesso em bilheteria. Alcançando a marca de 104 milhões de dólares. Tornando-se referência no estilo de filme de terror. Realmente uma aposta que deu certo.

Deadpool

Não exatamente foi um filme com baixos custos. O filme em si custou cerca de 58 milhões de dólares. Entretanto, logo após a sua produção: arrecadou mais de 783 milhões de dólares. Portanto, por mais que tenha sido um filme com o custo até que elevado, surpreendeu até mesmo os responsáveis pela produção.

Corra

Este é um dos filmes de terror que mais surpreendeu os diretores. O orçamento inicial do filme foi de 4,5 milhões de dólares e obteve mais de 255 milhões de dólares de retorno. Sendo um dos filmes mais rentáveis do segmento no sentido preço e retorno.

A Paixão de Cristo

Este filme já era um sucesso mesmo antes de ser lançado. Na época o orçamento estava em torno de 30 milhões de dólares. Alcançando posteriormente a marca de 612 milhões de dólares em retorno financeiro. O filme é de 2004.

Rocky

Este filme estrelado por Sylvester Stallone custou pouco mais de 1 milhão de dólares. Arrecadando posteriormente 156 milhões. O filme foi muito importante para a carreira de Stallone, posteriormente ele obteve inúmeros outros papéis de sucesso.