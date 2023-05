ACABA DE SAIR! Lançamentos mais esperados da Netflix para junho

Por mais que a Netflix esteja perdendo alguns assinantes após a sua atualização, ainda é um dos serviços de streaming mais populares do mundo! Possui filmes e séries da nova geração e sempre está produzindo mais conteúdos aos seus assinantes! O mês de junho está quase chegando e a Netflix já preparou várias novidades aos assinantes! Veja abaixo essas novidades e no fim entenda um pouco sobre a polêmica envolvendo a empresa.

Lançamentos Netflix

Os lançamentos irão ocorrer durante o mês de junho. Entretanto, podem ter adição de novos títulos durante os próximos dias! Estima-se que a Netflix adicione cerca de 30 títulos todos os meses. Além de remover alguns antigos. Atualmente é possível encontrar quase 3 mil filmes na Netflix e mais de 1000 séries. Lembrando que de acordo com a assinatura, algumas séries ou filmes poderão não estar disponíveis. Lembrando que as assinaturas também definem a qualidade da imagem apresentada. Podendo ser SD, HD ou FULL HD.

The Price of Glory – 1º de junho

Três Dias que Mudaram Tudo – 1º de junho

Valéri’ – 3ª temporada, 2 de junho

Barracuda Queens – 5 de junho

Fubar – 7 de junho

Casamento às Cegas: Brasil – 3ª temporada, 7 de junho

Eu Nunca… – 4ª temporada, 8 de junho

Recursos Humanos – 2ª temporada, 9 de junho

Este Mundo Não Vai me Derrubar – 9 de junho

Cães de Caça – 9 de junho

Celebrity – Sem data prevista

Laços Maternos – 14 de junho

Transformers: A Centelha da Terra – 15 de junho

Devil’s Advocate – 22 de junho

Queremos o Divórcio! – 22 de junho

Netflix vai suspender contas?

Não! Entretanto, a partir deste mês de junho a Netflix irá intensificar ainda mais suas cobranças adicionais. Primeiro foi testado no exterior, agora os brasileiros que dividem contas com outras pessoas terão um custo adicional. Será de R$ 12,90 por pessoa. Desse modo, aos poucos será incluído nas contas brasileiras.

Os titulares da conta irão receber em seu endereço de e-mail uma mensagem de notificação. Informando acerca da alteração e os novos valores. Os que não aceitarem a prática: devem cancelar a assinatura ou remover o acesso de outras pessoas à conta.

Não sabe-se ao certo como a Netflix espera que esse adicional seja dividido. Mas de toda maneira, a empresa não ficará no prejuízo. No caso de pessoas que viajam, o endereço IP do dispositivo ficará relacionado à internet titular, e com isso será atualizado aos poucos. Podendo conectar em outras redes sem perder o acesso.

Portanto, essa iniciativa da Netflix possui como intuito reduzir a quantidade de contas compartilhadas. A fim de amenizar os impactos recorrentes em razão dessas duplas assinaturas. Portanto, o adicional é um valor simbólico mas que deverá ser adicionado as contas. Até o fim do ano espera-se que todas as contas já estejam atualizadas.