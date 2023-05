ÚLTIMA CHAMADA para liberar empréstimo de até R$ 4.500 no Caixa Tem HOJE

Se você é microempreendedor individual (MEI) ou também uma pessoa física e que está buscando alternativas para conseguir pagar suas dívidas, e dentro do aplicativo Caixa Tem pode ter uma opção que possa ajudar esse problema. Isso porque o programa vai permitir fazer empréstimos no valor de até R$ 4.500, porém precisa estar dentro dos requisitos que são estabelecidos.

Se ficou interessado em saber como conseguir essa linha de crédito para o seu negócio, continue lendo o texto abaixo e como fazer essa solicitação através do Caixa Tem.

Quais são os requisitos para conseguir receber o empréstimo do Caixa Tem?

A pessoa física que quer pedir o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem precisa estar dentro dos requisitos

Iniciar ou melhorar um negócio, incluindo beneficiários do Bolsa Família

Manter o cadastro atualizado no Caixa Tem

Possuir uma conta poupança no Caixa Tem

Ter dívidas em banco menores que R$ 3.000

Ser aprovado na análise de crédito

Estar dentro das regras do Empréstimo – Crédito Caixa Tem.

Quais os critérios para MEIs

Possuir MEI há pelo menos 12 meses

Ter um faturamento anual inferior a R$ 81.000

Possuir uma conta pessoa jurídica na Caixa

Ter dívidas em banco menores que R$ 3.000

Ser aprovado na análise de crédito

Estar dentro das regras do Empréstimo – Crédito Caixa Tem.

Quero solicitar o empréstimo pelo app

Vale ressaltar que para fazer a solicitação do empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem é somente pessoas físicas, já os MEIs precisam fazer o procedimento presencialmente em uma agência da Caixa, para fazer pelo aplicativo, pode seguir esses passos:

Entre no aplicativo

Atualize seu cadastro com as informações

Clique em “Contratar Crédito Caixa Tem”

Coloque os dados de renda e o valor do desejado

Escolha o número de parcelas

Envie as fotos de seus documentos pessoais

Tire uma selfie.

Qual o prazo para análise

A Caixa informa que o prazo de análise do crédito pode ser feito em até 10 dias úteis, durante esse tempo a Caixa vai também analisar e avaliar as informações que serão fornecidas e fará também a análise de crédito para conseguir determinar a aprovação do crédito.

