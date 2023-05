Cartão de crédito para MEI; melhores opções para pedir em 2023

Melhores opções de cartão de crédito para o MEI – A trajetória de se tornar um Microempreendedor Individual (MEI) é repleta de vantagens, que vão desde a legalização do próprio negócio até a aquisição de um CNPJ, passando pela capacidade de emitir notas fiscais. No entanto, existe outro benefício que muitos MEIs podem não estar cientes: o acesso a cartões de crédito exclusivos que podem auxiliar no desenvolvimento e expansão do negócio. Várias instituições financeiras estão reconhecendo a importância dos microempreendedores e estão oferecendo benefícios específicos para essa categoria.

MEI e cartão de crédito: opções diferenciadas para facilitar o seu dia a dia. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Acesso a crédito fácil para o MEI

Transformar-se em MEI não só proporciona o prazer de ter o próprio negócio e trabalhar dentro dos parâmetros legais, mas também traz o direito de usufruir das vantagens reservadas aos trabalhadores formais. Além disso, os MEIs usufruem de um regime de tributação exclusivo, com taxas significativamente mais baixas do que aquelas aplicadas a outras categorias empresariais. Dentre os benefícios inerentes à categoria de MEI, destaca-se a possibilidade de adquirir um cartão de crédito específico, um instrumento essencial para o crescimento e expansão de qualquer negócio.

Existem várias opções de cartões de crédito com vantagens exclusivas para MEIs. Uma delas é o cartão MEI Fácil, uma escolha potencialmente interessante para microempreendedores. Este cartão de crédito não cobra anuidade ou mensalidade e pode ser usado para compras no exterior. Como um cartão de crédito convencional, o MEI Fácil oferece as opções de crédito e débito e está disponível tanto na versão física quanto virtual. Essa última opção é particularmente útil para compras online, pois proporciona uma maior segurança, reduzindo o risco de fraudes. Além disso, a versão virtual do cartão pode ser usada em máquinas de cartão com a simples utilização da tela do celular.

Contrariamente ao que acontece com a versão para pessoa física, o cartão MEI Fácil tem como objetivo incentivar a expansão do negócio do cliente pessoa jurídica. O banco se propõe a direcionar recursos para a aquisição de insumos, equipamentos, capital de giro e outros ativos que possam ajudar a empresa a crescer e se desenvolver. Entretanto, é importante notar que não há uma única resposta correta para a pergunta sobre qual instituição financeira oferece as melhores soluções de crédito. Tudo depende das necessidades e prioridades individuais de cada MEI.

Alternativas

Outra opção de cartão de crédito com benefícios para MEIs é o Cartão BNDES, disponibilizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento. Este cartão oferece um limite de crédito pré-aprovado para a compra de itens necessários para a manutenção e crescimento do negócio, como equipamentos, máquinas, veículos, itens de produção, mobiliário e outros. O valor máximo de financiamento para este recurso é bastante elevado, podendo chegar até R$ 2 milhões por banco emissor. A taxa de juros é determinada mensalmente, mas é fixada no momento da compra e permanece inalterada até o final. As despesas no cartão podem ser parceladas em até 48 prestações mensais fixas e iguais. O cartão BNDES pode ser solicitado através do site do banco.

A obtenção de um cartão de crédito para MEIs requer, primeiramente, a abertura de uma conta bancária Pessoa Jurídica (PJ), que é uma conta destinada a empresas e, por isso, é associada a um CNPJ. A abertura de uma conta bancária empresarial não só possibilita a solicitação de um cartão de crédito, como também permite separar as finanças pessoais das empresariais. Isso é crucial para manter a operação do negócio de forma saudável e controlada. Como MEI, é possível abrir uma conta PJ utilizando o CNPJ MEI. Após a abertura da conta, é possível solicitar um cartão de crédito com vantagens exclusivas para microempreendedores.

