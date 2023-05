Governo do estado libera cirurgia plástica GRATUITA para jovens que sofrem bullying

Cirurgia gratuita? O bullying, especialmente em ambientes escolares, é uma questão grave que muitas vezes é subestimada em suas consequências psicológicas e sociais. Uma iniciativa inovadora no Mato Grosso do Sul visa enfrentar este problema de uma maneira pouco convencional: a partir de cirurgias plásticas reparadoras. Esta abordagem faz parte do projeto “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, lançado pelo governo do estado, com a finalidade de combater o bullying e, em última instância, diminuir a evasão escolar.

Cirurgia gratuita para crianças e adolescentes: promovendo bem-estar e prevenção. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Projeto de cirurgia gratuita neste Estado

A resolução que sanciona essa iniciativa foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira, 10 de maio. O governo local rotula esses procedimentos como uma medida de “prevenção”, uma vez que o objetivo central é reduzir a probabilidade de que os estudantes se sintam compelidos a abandonar a escola por causa do bullying. Esta ideia surgiu de uma colaboração entre as secretarias estaduais de Saúde e Educação.

Veja também: Cadastro Único: você tem direito a estes benefícios e nem sabia

De acordo com o governo do Mato Grosso do Sul, a expectativa é que a oferta desses procedimentos cirúrgicos ajude a “diminuir a evasão escolar resultante dessa situação”. A solicitação dessas cirurgias será feita através de boletins de ocorrência, registrados na Polícia Civil do estado, que foram motivados por situações de zombaria. A prioridade será dada aos indivíduos que registraram suas queixas no ano anterior. Segundo a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), foram registrados 142 casos de bullying em 2022.

Procedimentos cirúrgicos

Os procedimentos cirúrgicos que serão disponibilizados incluem a retirada de mamas em homens e mulheres, a correção de orelhas proeminentes e a correção de estrabismo. Todos esses procedimentos serão realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O governo também esclareceu que atualmente existem 30 encaminhamentos para correção de estrabismo na lista de espera. O custo desses procedimentos varia entre R$ 500 e pouco mais de R$ 1.700, de acordo com a tabela de valores do SUS.

Além disso, esta iniciativa é parte de um plano mais amplo do governo do Mato Grosso do Sul para reduzir as filas para cirurgias eletivas e aumentar o acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos e exames diagnósticos no SUS. Segundo a resolução publicada, uma das estratégias do departamento de saúde do estado é a “expansão do acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos e exames complementares, especialmente para aqueles com demanda reprimida”.

Em última análise, o objetivo é não apenas diminuir as longas filas para procedimentos e exames, mas também aumentar o número total de consultas, exames e cirurgias realizados. Até abril de 2024, a intenção é ampliar a oferta desses serviços a 79 municípios no Mato Grosso do Sul, por meio de atendimento regular ou mutirões.

Veja também: Benefício do CAIXA TEM pode ser pago nesta segunda-feira (29); veja quem recebe