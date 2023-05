Cientistas descobrem suco que queima GORDURA em semanas

Há pessoas que possuem um excesso de barriga na região da barriga, o nome mais técnico desse ‘problema’ seria gordura visceral. Mas para acabar com essa condição, pesquisadores conseguiram desenvolver um suco milagroso, que após 8 semanas de uso, conseguiu mostrar resultados promissores. A gordura em questão é excelente para a proteção dos órgãos vitais, mas ao longo prazo, pode ser prejudicial à saúde, saiba mais sobre o assunto e confira todos os ingredientes desse suco.

Suco que queima gordura é descoberto por cientistas | Imagem de Bernadette Wurzinger por Pixabay

O que é gordura visceral?

Em nosso corpo, há basicamente dois tipos de gordura que devemos nos preocupar, a visceral e a subcutânea, a primeira, é encontrada no abdômen, envolvendo os órgãos que ficam na cavidade, como fígado, intestino e os rins. Ao passo que a segunda gordura citada, fica abaixo da pele de cada indivíduo.

A função da gordura visceral é proteger os órgãos que ficam na cavidade do abdômen, ou seja, faz a função de um ‘amortecedor natural’, que protege os órgãos dos impactos e traumas que podem sofrer no dia a dia. Além disso, há um importante papel na função de ser um isolante térmico, fazendo com que o corpo fique em uma temperatura adequada.

Mas, a gordura visceral pode ser prejudicial à saúde, uma vez que a gordura visceral está ativa metabolicamente falando, ou seja, libera substâncias conhecidas por adipocinas, que pode acarretar em inflamação crônica e isso está associado a várias doenças, como diabetes e doenças cardíacas.

Veja também: Passo A Passo Para Descobrir Seus Exames No Conecte SUS Do Governo

Como funciona esse suco?

Durante o estudo, os pesquisadores usaram duas bebidas diferentes para saber qual delas faria efeito, a primeira bebida era um coquetel de repolho puro e maçãs, ao passo que a outra bebida era fermentada pela cepa probiótica Lactobacillus Plantarum EM isolada do kimchi. Em cada rato usado nos testes, recebeu 10 mililitros da bebida para cada quilo.

Após usar a dieta durante oito semanas, a equipe de pesquisadores percebeu que os dois sucos eram eficazes na regulação do peso corporal e do fígado, incluindo a gordura visceral. Os resultados foram bastante positivos e isso irá dar abertura para novos estudos envolvendo o tema.

Vale salientar que durante as pesquisas, foram usados apenas camundongos e não humanos. Lembrando que já há outros estudos que envolvem maçã no combate da gordura visceral.

Mas, os especialistas também recomendam, que caso a pessoa queira perder gordura corporal, deve também aliar a sua dieta com exercícios regulares, para que o corpo venha se adaptar ao novo estilo de vida. E sempre, qualquer atitude que a pessoa for ter, é bom ter o acompanhamento de um especialista. Pois uma má alimentação pode acarretar vários problemas de saúde e até outros mais sérios, como anemia e fraqueza nas atividades do cotidiano. Nem sempre, ter pouca gordura no corpo é sinal de saúde, há pessoas que possuem gordura corporal e são saudáveis, ao passo que outras não. Portanto, não importa o objetivo, sempre queira alcançá-lo com saúde.

Veja também: Alerta! Demência Pode Ser Causada Por ESTES Remédios, Afirma Pesquisa