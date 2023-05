Alerta! Demência pode ser causada por ESTES remédios, afirma pesquisa

O uso de remédios é recomendado, no entanto, é necessário também ter muita atenção no que isso pode causar, e a ciência é uma amiga aliada nesses casos com bons estudos para ajudar as pessoas a se prevenirem. E a descoberta é sobre dois medicamentos que podem provocar a demência.

Sabemos que hoje em dia metade da população usa remédio diariamente e nem sabe o que pode causar com esse uso contínuo.

se atente aos remédios e use com moderação. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estudo que descobriu os medicamentos que causam demência

O estudo foi feito junto com a Universidade de Washington e o Group Health e o estudo foi compartilhado e publicado no ano de 2021 pelo site Harvard Health Publication e, no entanto, esses pesquisadores mostram que esses medicamentos de dois remédios que fazem o risco grande para a demência.

Os benzodiazepínicos têm efeitos tranquilizantes e sedativos que são comercializados, como o exemplo de:

Alprazolam

Bromazepam

Diazepam

Zolpidem

Já também tem os anticolinérgicos que são antiespasmódicos que vai combater contrações musculares, involuntárias e também dores em partes do corpo, que são comercializados como por exemplo o Buscopan.

Os benzodiazepínicos, o estudo acompanhou 3.500 mulheres e homens com 65 anos de idade por mais de 7 anos, e com esse estudo descobriu que aqueles que usaram a substância por mais de 6 meses, tinham 84% de risco para esse desenvolvimento de Alzheimer.

O estudo também analisou 2000 homens e mulheres que tem a mesma idade e que tem Alzheimer e descobriram através disso que o uso da substância esteve presente entre 5 e 6 anos antes mesmo do diagnóstico.

Além disso, o estudo também fez um acompanhamento de 3.500 homens e mulheres com 65 anos ou mais para poder fazer essa análise de anticolinérgicos dentro do período de 7 anos. E através disso, descobriram o uso contínuo da substância por 3 anos e isso aumenta o risco de demência em 54%, e depois essa doença apareceu em 800 pessoas.

Veja também: Colírio com bactéria pode tirar a vida de uma pessoa; entenda

Por que esses medicamentos causam essa demência?

Os benzodiazepínicos e anticolinérgicos dão demência pois afetam os neurotransmissores, os primeiros produzem ácido gama-aminobutírico, o gaba. Por isso ele retarda todas as atividades cerebrais para oferecer a sensação de relaxamento profundo. É válido ressaltar que os anticolinérgicos bloqueiam a acetilcolina, um neurotransmissor que fica logado a contração desses vasos sanguíneos, coração e também do sistema digestivo.

Veja também: Estado libera medicamentos de ALTO CUSTO gratuitamente pelo SUS