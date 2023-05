Bolsa Família: SAIU a lista de quem receberá adicional de R$ 300

Boa notícia! Acabou de sair a lista de quem vai receber o adicional de R$ 300 neste mês de junho. O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda do Brasil. Através dele, milhões de famílias conseguiram sair da pobreza ou extrema pobreza e assim ter uma vida um pouco mais digna. Não parando por aí, o Governo Federal lançou alguns adicionais que proporcionam melhores condições de vida aos brasileiros.

Portanto, para este mês de junho está sendo liberado o adicional de R$ 300 para algumas e famílias e ainda por cima é o mês de pagamento do Vale-Gás. Algumas famílias poderão receber valores superiores a R$ 1 mil. Saiba quem são essas famílias e como receber.

Lista de famílias que terão direito ao novo reajuste

Quem tem direito ao adicional de R$ 300?

Por mais que muitos beneficiários acreditem que seja para todos os inscritos no programa, é apenas para um seleto grupo de pessoas. O adicional de R$ 300 representa ao benefício com ênfase as crianças que estão na Primeira infância.

Mensalmente será pago as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos o adicional de R$ 150. Desse modo, pode ser concluído que apenas algumas pessoas terão direito ao adicional de R$ 300.

Cada criança nessa faixa etária possui direito a R$ 150. Para ter direito ao dobro, é necessário que a família tenha no mínimo duas crianças no núcleo que esteja dentro dessa faixa etária. Portanto, apenas as famílias que possuem duas crianças com idade entre zero e seis anos possuem direito ao benefício.

Para ter acesso ao benefício é necessário que os interessados se dirijam até o CRAS local, a fim de ser validado os dados cadastrados no Cadastro Único. Com isso, o Governo Federal terá acesso a todos os detalhes referentes ao núcleo familiar: bem como quantidade de membros, idade, renda per capita, etc.

Por mais que já tenha começado a ser pago há alguns meses, nesse próximo mês de junho o benefício terá valor recorde para algumas pessoas. Podendo chegar a até R$ 1200 ou mais! Lembrando que o Bolsa Família está democratizando cada vez mais os seus beneficiários. Tornando o programa acessível para todos.

Mês de junho terá valor recorde

Aos beneficiários de plantão, o mês de junho terá valor recorde pago aos beneficiários. Podendo ultrapassar os R$ 1 mil. Porque a partir deste próximo mês as famílias aptas irão receber o valor fixo de R$ 600 e adicional de até R$ 300 caso tenha até duas crianças na faixa etária estipulada em seu núcleo familiar.

Além disso, muitas famílias que estão cadastradas no Bolsa Família também recebem o Vale-Gás. Portanto, o mês de junho é mês de pagamento do Vale-Gás. Somando já R$ 1 mil para algumas famílias. Além disso, há um outro adicional anunciado. Os membros entre sete e dezoito anos terão direito a R$ 50 a mais.

Bem como as famílias que tiverem gestantes em seu núcleo familiar. Para ter direito a todos esses adicionais é necessário cumprir todas as regras do programa. Bem como as crianças e adolescentes com presença de no mínimo 75% na escola. Cartão de vacina atualizado, pré-natal em dia, etc.

Portanto, o Governo não pretende ofertar apenas uma renda mensal, mas cidadania e qualidade de vida aos beneficiários. A fim de em um futuro próximo conseguir melhores condições de vida.