Terceiro tracinho do WhatsApp é a novidade que irritou muita gente

Atualmente, é praticamente impossível encontrar alguém que não use o WhatsApp o tempo todo, ou que não tenha pelo menos testados o aplicativo, antes de aderir a uma solução concorrente. E, não é para menos: afinal, estamos falando do aplicativo de mensagens mais famoso que existe.

Sua fama, inclusive, existe tanto por conta de se tratar de algo que foi realmente inovador para o mercado, quanto pelo fato de que constantemente são lançados novos recursos que buscam tornar a experiência dos usuários ainda melhor.

Somente agora, no primeiro semestre de 2023, a empresa Meta, que é dona deste app e de duas grandes redes sociais (Facebook e Instagram) já fez diversos anúncios sobre algumas mudanças que estão por vir: algumas já estão sendo testadas por um pequeno grupo de usuários sortudos, enquanto outras ainda estão em fase de desenvolvimento.

E é justamente neste último grupo que se enquadra a atualização voltada para o terceiro tracinho mostrado nas conversas.

A notícia a respeito dele não tem agradado muita gente e, no decorrer da leitura a seguir, é possível entender o motivo.

Do que se trata o terceiro tracinho do WhatsApp, afinal

Literalmente todos os usuários do WhatsApp já repararam nos tracinhos que aparecem em cada mensagem enviada para outras pessoas: caso a mensagem fique com somente um tracinho, significa que ainda não foi entregue; caso fique com dois significa que a entrega foi realizada; e caso fique com dois, na cor azul, significa que ela foi lida (a não ser, é claro, que o destinatário tenha desativado a notificação de leitura).

E, agora, é interessante já irmos nos acostumando com a presença de um terceiro tracinho do WhatsApp: ele, inclusive, já está em fase de desenvolvimento, sendo relacionado unicamente à privacidade de cada usuário.

E seu objetivo não poderia ser mais simples: ele basicamente vai “dedurar” sempre que uma captura de tela envolvendo determinada mensagem acontecer.

A proposta é, de fato, reforçar ainda mais a privacidade, e possibilitar aos usuários saber o que é feito com as mensagens que eles enviam para os seus contatos.

E é justamente por conta dessa dose extra de informação que oferece que este recurso já estava sendo aguardado há um bom tempo.

Mas, claro: há quem não esteja gostando nem um pouco desta iniciativa do WhatsApp. Afinal, este terceiro tracinho pode atrapalhar, e muito, a vida dos fofoqueiros que não abrem mão de uma boa e velha captura de tela.

Sobre o aplicativo WhatsApp

Considerado o aplicativo de mensagens mais usado no mundo todo, o WhatsApp surgiu em 2009, como um produto digital fruto da criatividade dos engenheiros Jan Koum e Brian Acton.

Anos depois, já em 2014, ele foi comprado por Mark Zuckerberg, sendo, hoje, “irmão” do Instagram e do Facebook, outros aplicativos pertencentes à empresa Meta.

Sua popularidade se tornou ainda maior por conta dos recursos que frequentemente são lançados para os usuários.

Logo, não se trata somente de um aplicativo para enviar mensagens de textos, mas também de um espaço para enviar áudios, documentos, figurinhas divertidas e até mesmo pagamentos.

