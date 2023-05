URGENTE! Novo valor do reajuste para o Bolsa Família em junho

Boa notícia! Os pagamentos do Bolsa Família referentes a este mês de maio já estão quase terminando. Entretanto, os próximos repasses já foram confirmados e o mês de junho contará com novos reajustes. Com isso o valor recorde do benefício será pago para alguns brasileiros. O Governo Federal está democratizando o benefício. Tornando ele proporcional a quantidade de membros de cada grupo familiar. Entenda o que muda e os novos valores pagos.

Bolsa Família recebe novo valor de reajuste | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família sofre mudanças

Desde o início do Governo Lula os seus ministros tentaram democratizar o Bolsa Família. Com isso os primeiros casos de fraudes foram surgindo, contas bloqueadas e mais pessoas tendo acesso ao programa.

Um dos reajustes para o mês de junho é a reformulação do programa através da criação do Benefício de Renda de Cidadania. Seu intuito é realizar repasses aos beneficiários mediante um valor fixo por cada membro. Democratizando os valores recebidos a famílias de 3 ou 7 pessoas. O valor per capita será de R$ 142.

Outro ponto importante é o benefício complementar do Governo Federal. O valor do Bolsa Família em si é de R$ 400. Entretanto, o Governo Federal liberou o benefício de renda complementar, que garante que todos os beneficiários recebam no mínimo o valor de R$ 600. Valor pago as famílias que possuem a partir de 01 integrante.

Além disso, será repassado novamente o benefício da Primeira Infância. As famílias que possuem crianças entre zero e seis anos devem receber R$ 150 per capita. Com limite estipulado em duas crianças. Caso haja mais de 02 crianças no mesmo núcleo familiar, é importante ter bom senso entre os membros e dar prioridade aos que estão com idade mais aproximada dos seis anos.

Leia mais: Ciência descobre relação entre consumo de açúcar e Alzheimer

Outros benefícios foram anunciados

Não ficando apenas nesses, o Governo Federal anunciou que será pago a partir do próximo mês o repasse de R$ 50 para os membros entre sete e dezoito anos. Bem como gestantes. O intuito do Governo é ofertar mais qualidade de vida para essas pessoas.

Portanto, o adicional será pago a partir deste mês de junho. É válido lembrar que este adicional por mais que seja direcionado ao titular do benefício (chefe da família) deve ser distribuído corretamente para os demais membros.

Caso isso não aconteça, o membro que se sentir constrangido pode ir até o CRAS local a fim de pedir uma averiguação de uma assistente social. Espera-se que até o fim do ano o Governo Federal libere novos complementos ao programa. Lembrando que neste mês de junho também será pago o Vale-Gás, algumas famílias irão receber até R$ 1 mil ou mais! Valores recordes nos benefícios do Governo.

Ademais, brevemente o Governo irá lançar o cronograma de pagamentos referentes ao mês de junho. Muitos brasileiros estão ansiosos, promete ser um excelente mês para os beneficiários