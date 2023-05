Passo a passo para descobrir seus exames no Conecte SUS do governo

Desde que foi lançado oficialmente pelo Governo Federal, o Conecte SUS tem trazido inúmeros benefícios para a população, no que diz respeito a ajudar cada pessoa a ter acesso aos serviços de saúde que podem ser utilizados de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

São diversas as funções que se tornaram disponíveis para o público, como o acesso à prescrição de medicamentos e ao resultado de exames: é possível ter acesso a tudo isso, e muito mais, por meio de poucos cliques, evitando que o indivíduo tenha que enfrentar muito tempo de espera em um posto de saúde, por exemplo.

Ocorre, porém, que parte da população ainda não sabe ao certo como fazer a consulta, e é por isso que este artigo foi criado: no decorrer da leitura está um passo a passo muito simples de como ter acesso a diversas informações utilizando diretamente o aplicativo.

O Conecte SUS ajuda o cidadão a acompanhar seu status de saúde de forma prática | Imagem: Paul Hanaoka / unsplash.com

Relembrando o que caracteriza o Conecte SUS

Explicando de forma breve, o famoso Conecte SUS nada mais é do que uma plataforma que foi criada com o simples objetivo de ajudar o cidadão, fazendo com que ele tenha mais facilidade para acessar informações relacionadas à sua saúde.

A ideia da criação deste aplicativo, de modo geral, está ligada à MP (Medida Provisória) de número 1.431, de 2020, pertencente ao próprio Ministério da Saúde.

E entre seus objetivos gerais se destacam:

O estabelecimento da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde);

O fornecimento de apoio à informatização das informações ligadas à saúde, para todos os brasileiros;

A maior facilidade para que tanto os cidadãos quanto os profissionais de saúde possam acessar as informações que buscam.

Como ter acesso a exames dentro do Conecte SUS

O app Conecte SUS permite que qualquer cidadão acesse de forma prática as informações relacionadas a resultados de exames e a medicamentos que foram prescritos pelos profissionais do próprio Sistema Único de Saúde. Assim, é possível se atualizar em relação à própria saúde de forma bem mais rápida.

Abaixo, segue o passo a passo de como a consulta deve ser feita:

Primeiro passo: baixar e abrir o aplicativo

O primeiro passo, obviamente, é baixar o Conecte SUS por meio de uma loja de aplicativos. Lembrando que ele está disponível para download gratuito tanto para os aparelhos iOS quanto para os aparelhos Android.

Segundo passo: fazer o login corretamente

Para ter acesso às suas informações dentro do aplicativo, o cidadão precisa fazer o login, por meio especificamente da conta que ele já possui no portal Gov.br.

Terceiro passo: concordar com todos os termos de uso

Quando se trata do primeiro acesso, o Conecte SUS solicita que o usuário leia as orientações que aparecem na tela e, depois, aceite os termos de uso.

Aí, de fato, será possível começar a navegar pelo app.

Quarto passo: escolher a função desejada

Agora, já dentro do aplicativo, basta que o cidadão selecione aquela opção que melhor lhe atende no momento.

Pode ser a visualização do resultado de algum exame, ou a visualização de alguma receita emitida por um médico do SUS, por exemplo.

O que fazer quando se esquece a senha do portal Gov.br

Caso queira usar o Conecte SUS e tenha se esquecido da senha em questão, será preciso que o cidadão clique em “Esqueci minha senha”, para que seja automaticamente direcionado para uma página específica do Gov.br, onde poderá criar outra senha.

Feito isso, e tendo uma senha nova para usar, basta voltar ao aplicativo para fazer o login.

