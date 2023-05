PIS/PASEP: quem receberá o GRANDE adicional de junho?

O pagamento do PIS/PASEP deste ano já começou em abril. Ele foi recalculado pelo governo, no qual, chegou-se à conclusão de que mais pessoas poderiam receber o benefício, assim, gerou-se um pagamento retroativo.

Portanto, as pessoas que deveriam ter recebido na data de aniversário receberam em abril. Com a nova contagem, quem nasceu em janeiro e maio, deveria ter recebido até março, porém, isso não ocorreu, mas o beneficiário recebeu o retroativo em abril.

Mas existem pessoas que não receberam quando deveriam e receberão o retroativo em maio. O pagamento do retroativo em junho ainda não há previsão. Essa nova contagem concluiu que outros 2,7 milhões de trabalhadores terão direito a sacar o retroativo de R$ 1.320,00.

Aqueles que sacaram o PIS/PASEP quando o salário mínimo estava R$ 1.302 não terão direito ao retroativo para cobrir a diferença. Somente aqueles que se encaixarem nos próximos ciclos de pagamento terão direito ao R$ 1.320,00.

Mais informações sobre o benefício podem ser encontradas no artigo a seguir.

O PIS/PASEP é pago anualmente para milhões de trabalhadores | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais trabalhadores têm direito ao PIS/PASEP

Os trabalhadores com inscrição no PIS/PASEP há cinco anos e que trabalharam, pelo menos, 30 dias no ano-base usado para a apuração do pagamento têm direito ao benefício. Outros critérios são ter o salário de até dois salários mínimos e os dados informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) devem estar corretos.

Quem deseja confirmar se tem direito ao benefício pode verificar pelo site do governo federal ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, há o telefone 158, que também está disponível para confirmação.

Veja também: Valor complementar de R$ 150 no Cadastro Único; quem pode?

Quanto é o valor do benefício

O trabalhador recebe o proporcional pelo período que trabalhou com carteira assinada no ano-base, ou seja, o ano em que é considerado o PIS/PASEP daquele ano. O benefício sempre corresponde ao valor do salário mínimo vigente no ano de pagamento, dividido por 12. Portanto, cada mês vai valer R$ 101, os períodos devem ser iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio.

Veja também: URGENTE! Novo valor do reajuste para o Bolsa Família em junho

Como o trabalhador pode consultar o PIS/PASEP pela internet

O processo é super simples e pode ser feito pelo seu smartphone, basta seguir os passos a seguir:

Entrar no site do gov.br e clicar em “Iniciar”;

Selecionar o botão “Entrar com Gov.br”;

Colocar o CPF e clicar em “Continuar”;

Inserir a senha e clicar em “Entrar”;

Selecionar “Abono salarial” na própria página principal do Portal Emprega Brasil;

Selecionar 2021 como ano base e observar a coluna “Habilitado”, se puder receber o benefício, o botão “Sim” estará na página;

Se desejar mais informações, basta clicar sobre o ícone de olho na coluna “Ações”.

Veja também: Anda de MOTO? Novas leis estão multando GERAL no Brasil

Como receber o PIS/PASEP 2023

O PIS pode ser sacado com o Cartão do Cidadão nas casas lotéricas ou caixas eletrônicos da Caixa. Também é possível ir em uma instituição financeira, basta levar um documento oficial com foto. Pessoas com conta corrente ou poupança na Caixa, podem receber o valor pelo Internet Banking da Caixa.

Já o Pasep pode ser sacado no Banco do Brasil, para aqueles que têm conta corrente ou poupança podem sacar direto nas mesmas. Os que não possuem, podem ir até as agências bancárias do BB.

Veja também: ESTES são os direitos do trabalhador que pede demissão HOJE