5 sinais ÓBVIOS de que tem gente estranha olhando suas conversas no WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo de conversa que ajuda muito a manter o relacionamento com pessoas, mesmo que de longe. Nele, os usuários têm conversas que podem ser sigilosas e que não desejam espalhar por questões pessoais.

Existem duas formas de ser espionado no aplicativo, um é quando alguém tem acesso às conversas mesmo sem a ajuda de um software. Também é possível espionar usando um programa específico.

Quem acredita que tem alguém espionando suas conversas, pode investir em um aplicativo para descobrir. Eles tiram fotos e monitoram o uso do dispositivo. Há também sinais óbvios da espionagem.

Mais informações sobre esses sinais e qual versão do aplicativo que pode espionar as conversas podem ser encontradas no artigo a seguir.

Pode ter alguém espiando as conversas alheias no WhatsApp neste instante | Imagem: ITECHirfan / pixabay.com

5 sinais que tem alguém olhando o WhatsApp

Para as pessoas que desejam verificar quem está espionando o seu WhatsApp, deve seguir esses sinais:

O primeiro passo é entrar nas configurações do celular e verificar o tempo de uso do WhatsApp. Caso ele seja maior do que deveria, alguém pode estar espionando o aplicativo; Se mais dados do que deveriam se usados estão sendo utilizados, pode ser que alguém está de olho nas suas conversas; Outro ponto são os dados históricos no histórico de navegação; Um sinal de espionagem é quando há mensagens lidas, mas que o dono do celular não tenha visto; Mensagens estranhas também são um indício.

Versão do WhatsApp que pode ser usada por um espião

Há uma versão que se chama WhatsApp Web e pode ser usada no computador e no notebook. Aqueles que usam, assim que saírem da versão, devem cancelar a conexão após o uso. Caso deixe a conexão ativa, quem usar a máquina após o uso, pode ter acesso às mensagens.

Se este não for o caso, o usuário deve tomar cuidado para que ninguém tenha acesso fácil ao celular. Pode ser feito o cadastro de senhas e códigos para o desbloqueio do celular. A biometria é uma ótima opção para dificultar a espionagem.

Se a pessoa não se lembrar se deixou o aplicativo conectado a alguma máquina, basta ir até as configurações ou ajustes do aplicativo e até “Aparelhos conectados”. Nele constam os aparelhos conectados.

O histórico de mídia também pode ser verificado para ver quem tem trocado informações. Também tem como observar a relação com todos os contatos.

O que fazer se estiver sendo espionado

Caso a pessoa suspeita que alguém esteja espionando o WhatsApp, a primeira coisa a se fazer é restaurar o aparelho. Se algum software espião estiver conectado no celular, ele será removido.

Porém, quando isso é feito, todos os arquivos são apagados. Portanto, é preciso fazer um backup do que for importante. Após fazer esse processo, deve-se utilizar um bloqueio de tela seguro e que a pessoa não esqueça. Assim, é possível se certificar de que ninguém está espionando o WhatsApp.

