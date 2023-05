Não entre em pânico! INSS apresente BUG no seu sistema

O INSS é o responsável por efetuar o pagamento de milhões de brasileiros que recebem certos benefícios, seja de âmbito previdenciário ou assistencial. E desde que houve a revolução tecnológica em todo o mundo, ele começou também disponibilizar as informações dos usuários por intermédio do aplicativo MEU INSS, e nos últimos dias devido o acesso em massa à plataforma para saber informações sobre o 13° salário, ela acabou apresentando um bug que assustou a todos os usuários, entenda o que aconteceu e quando deve se regularizar.

Falha no sistema do INSS deixou todos assustados

Para muitos, o benefício que é disponibilizado mensalmente é a única fonte de renda deles, então, acessar o aplicativo e perceber que não há nenhuma informação acerca do valor no sistema, pode acabar gerando pânico e bastante apreensão. Foi exatamente isso que milhares de brasileiros passaram por nos últimos ao tentarem acessar a plataforma do Meu INSS.

Ao saber do problema, a empresa que é responsável pelo setor em questão informou que o problema não está diretamente ligado à autarquia, mas é relacionado à Dataprev, que é uma outra empresa (pública) que é responsável por processar todos os dados do governo federal. Ou seja, o problema apresentado é consequência de uma falha no Dataprev ao processar os dados.

Por isso, quando os segurados iriam acessar a plataforma, acabavam se deparando com a mensagem ‘500 internal server error’, por conta dela, todas as informações que os usuários estavam buscando, não conseguiram ser acessadas por eles, como a consulta do valor do 13° salário e o agendamento de perícias, por exemplo.

INSS emite comunicado sobre o caso

Ao serem questionados, o INSS decidiu emitir um comunicado para esclarecer todas as dúvidas e se isentar de uma parte da culpa. No comunicado em questão, a autarquia salientou que o problema está na Dataprev, que é uma empresa que cuida de toda a infraestrutura e gestão dos sistemas de processamento de dados do governo federal. O INSS já entrou em contato com a outra empresa, mas infelizmente, não foi repassado um prazo para que o serviço voltasse ao ar.

Lembrando que a instabilidade apresentada no Meu INSS acaba afetando milhares de brasileiros todos os dias, pois é através das informações apresentadas no aplicativo, que a maioria deles conseguem planejar suas finanças. E a massificação dos acessos ocorreu porque está bem perto do pagamento do 13° salário, que foi mais uma vez adiantado, geralmente, ele é pago no segundo semestre do ano, mas em 2023 ele será pago antes.

Portanto, enquanto há essa instabilidade no sistema do INSS provocado pela falha de processamento dos dados pela empresa Dataprev, o que resta, é que os beneficiários fiquem atentos a todas as informações que serão divulgadas pelo INSS em todas suas plataformas oficiais, como redes sociais e o site principal. Uma vez que a autarquia deve atualizar a todos de como anda a correção do bug por intermédio desses canais. E caso o beneficiário possua alguma dúvida mais pontual ou precise de algum serviço com urgência, ele deve ligar para o número 135.

