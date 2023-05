Pesquisadores encontram CIDADE PERDIDA e a história pode mudar TOTALMENTE

Qualquer descoberta relacionada a uma cidade perdida não deixa de ser animadora: afinal, saber mais detalhes sobre civilizações já extintas não deixa de ser estimulante e importante para a nossa própria história. E o mais interessante, para os brasileiros, é o fato de que uma cidade deste tipo foi descoberta na Guatemala, uma país que também compõe o nosso continente, mais especificamente na região chamada de América Central.

Trata-se de um país que pode ter diversos segredos a respeito do passado mesoamericano, e foi justamente lá que foram descobertas mais de 400 vilas que, juntas, formam uma cidade em meio às florestas, e repleta de ruínas.

A notícia sobre tal descoberta veio a público no início deste ano (2023) e, agora, outras informações se tornaram públicas, surpreendendo a todos ainda mais.

Segundo tais informações, a civilização desta cidade perdida era muito mais complexa e avançada do que se imaginava, o que pode ser notado pelo sistema de estradas que era utilizado: estima-se que pelo menos 60 quilômetros de extensão compunham tal rede que, inclusive, ganhou dos arqueólogos a fama de serem as primeiras rodovias de todo o mundo.

A infraestrutura agrícola e o sistema de abastecimento de água também foram identificados, mostrando que, há pelo menos 2.000 anos, os Maias não eram apenas nômades, mas sim civilizações muito avançadas.

As descobertas ainda deixam claro que todo o período considerado como pré-clássico foi envolto em muita sofisticação arquitetônica e muita complexidade no que diz respeito à construção de edifícios.

Mas, afinal: como esta cidade de fato foi descoberta, e qual sua real importância para a história atual?

Como a cidade perdida em questão de fato foi encontrada

Esta surpreendente descoberta faz parte da lista de descobertas que foram feitas por meio do uso do famoso LiDAR, que nada mais é do que um radar que funciona medindo distâncias por meio da luz basicamente como se fosse um laser.

Esta luz, porém, não é emitida exatamente como um cone, como de fato acontece com um radar, mas sim com foco milimétrico com laser: eles são disparados várias vezes a cada segundo em diferentes direções, a fim de medir as distâncias até objetos específicos.

E o resultado obtido por meio deste trabalho é visualizado em uma imagem tridimensional (3D), que mostra o ambiente estudado de forma extremamente detalhada.

Inclusive, vale frisar que esta tecnologia especial tem atuado na arqueologia de forma revolucionária já há alguns anos, sendo por meio delas que os arqueólogos descobriram não só a cidade perdida em questão, mas também muitas outras.

Por que a descoberta desta cidade perdida é tão importante

Ainda existem muitas coisas a serem estudadas e reveladas dentro da selva da Guatemala. Porém, os cientistas acreditam fortemente que a cidade perdida ali descoberta possui elementos que são impressionantes a ponto de terem o poder de alterar muito do que se sabe atualmente sobre a história da própria humanidade.

Inclusive, para o arqueólogo Enrique Hernández, que atua na Universidade de San Carlos, localizada na cidade da Guatemala, trata-se de algo com tanto potencial histórico quanto as pirâmides existentes no Egito.

