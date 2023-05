Trabalhadores têm direito a parcela ANTIGA de R$ 1.320; saiba quais

Esta semana está bastante boa para todos os trabalhadores, sobretudo, para aqueles que descobriram que possuem direito a uma parcela extra no valor de R$ 1.320, ela será destinada para quem trabalhou de maneira formal no ano de 2021 e diz respeito ao pagamento retroativo do Pis/Pasep, que após um novo processamento de dados, está sendo pago pelo governo, para acessar o valor, basta ter o aplicativo do Caixa Tem, entenda quem irá receber e as possíveis datas de saque.

O que é o PIS/Pasep?

O dinheiro em questão é fruto do Pis/Pasep, então, é importante entender o que é e como funciona cada um deles. O Pis, é destinado para todos os trabalhadores do setor privado, seja em áreas urbanas ou rurais, por sua vez, o Pasep, é destinado para todos os servidores públicos em qualquer das 3 esferas do governo.

Lembrando que embora a finalidade seja a mesma, o financiamento dos valores são diferentes, quem financia o PIS são as próprias empresas privadas, onde mensalmente, devem reconhecer uma parcela do faturamento e depositá-la no Fundo de Amparo ao Trabalhador, o fundo em questão é usado para o pagamento desses benefícios. Já no caso do Pasep, quem financia são as próprias instituições públicas, que pegam uma parcela do valor e destinam ao Banco do Brasil.

Por fim, quem realiza a gestão do Pis é a própria Caixa Econômica Federal, ela é que efetua o pagamento aos trabalhadores. Ao passo que o Pasep é administrado pelo Banco do Brasil, então, é o banco que realiza todos os pagamentos.

Por que a parcela retroativa está sendo paga somente agora?

O pagamento dessa parcela começou a ser pago no dia 22 de maio, o pagamento é retroativo por a princípio, essas pessoas não teriam direito a receber o valor, entretanto, após o Dataprev passar por um novo processamento de dados, quase 3 milhões de trabalhadores foram incluídos na lista de pagamento.

O cronograma inicial para o pagamento do Pis/pasep teve início no dia 15 de fevereiro e deve ir até o dia 28 de dezembro, ao todo, cerca de 23 milhões de pessoas serão contempladas pelos valores. Mas além delas, 2,7 milhões também irão receber o valor, o saque é retroativo exatamente por esse detalhe, que a maioria já deveriam ter recebido, mas como nem na lista estavam, acabaram ficando de fora.

Por fim, a atitude do governo em realizar um novo processamento de dados, mesmo após a divulgação do cronograma oficial, foi de suma importância para os trabalhadores e também para garantir que todos irão receber o abono de maneira justa. Principalmente por conta que o abono possui um caráter social, para ajudar no complemento da renda daqueles trabalhadores que recebem salários não tão altos, por isso, o valor em questão acaba permitindo que essas pessoas consigam comprar algo para sua família que não compraria em um mês ‘normal’, por exemplo. Lembrando que o ano-base que está sendo utilizado no abono é o de 2021, uma vez que o benefício ficou parado durante um certo período devido a pandemia.

