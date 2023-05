Eles gostam de trair! Meus sentimentos, se você se apaixonou por um dos SIGNOS desta lista

Embora muitas pessoas ainda não saibam, a astrologia não se limita somente aos doze signos que conhecemos, no horóscopo ocidental: ela também possui um horóscopo oriental, sendo que, neste contexto, o chinês é o que mais se destaca. E, dentro dele, assim como acontece no ocidente, também é possível encontrar aqueles signos que simplesmente gostam de trair.

A infidelidade, infelizmente, tende a ser uma característica deles. Mas, “no fundo”, não é algo que seus nativos fazem por mal: eles simplesmente possuem um modo de vida que pode levar a comportamentos amorosos indevidos, valendo a pena se atentar um pouco, antes de se envolver em uma relação.

Quais são estes signos tão infiéis, no horóscopo chinês?

A resposta está logo a seguir!

As pessoas gostam de trair mais quando são de 3 signos específicos | Imagem: Tumisu / pixabay.com

3 signos orientais que gostam de trair

Diferente do que acontece no ocidente, no oriente os signos tendem a ser representados por animais (com exceção do dragão), e não consideram o mês de nascimento de uma pessoa, mas sim o ano em que ela veio ao mundo.

Este horóscopo também possui 12 signos. Mas apenas 3 deles gostam de trair, conforme é explicado abaixo, já com os respectivos anos de nascimento que correspondem a cada um:

1. O signo do Macaco (1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016)

Todo nativo do signo do Macaco costuma ser muito alegre e estar sempre em busca de diversão, prezando muito pela liberdade. E, justamente por isso, sente dificuldade em ser estável nos relacionamentos: a facilidade de “vacilar”, por ter se sentido atraído por outra pessoa, é grande.

Trata-se de um signo inquieto e adepto de brincadeiras, e que não raramente figura na lista de péssimos namorados.

2. O signo do Cavalo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014)

Já as pessoas nascidas sob a influência do signo do Cavalo são extremamente magnéticas e carismáticas, não sendo raro que fiquem sob os holofotes: eles não necessariamente gostam de trair, mas possuem tanto charme natural e tanta confiança que acabam atraindo outras pessoas com facilidade e, com isso, podem de fato viver mais de um relacionamento ao mesmo tempo.

Ou seja: são pessoas infiéis, e não confiáveis no que diz respeito à criação de um relacionamento sério.

3. O signo do Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012)

Por fim, existe o signo do Dragão, na lista dos signos que gostam de trair.

Seus nativos sempre estão em busca de variedade e de emoção, sendo difícil que consigam ficar com uma única pessoa por muito tempo.

Isso sem citar o fato de que, além de serem infiéis, eles também gostam de chamar a atenção e de ter razão em tudo, o que justifica a facilidade com que conseguem enganar seus pares.

É preciso prestar muita atenção aos sinais que um pretendente dá

Embora existam as características acima, não é possível afirmar que todas as pessoas dos signos citados gostam de trair.

Portanto, independentemente do signo do horóscopo chinês ao qual um pretendente pertença, é importante prestar atenção aos sinais, de modo a descobrir se a pessoa em questão é, ou não, capaz de levar um relacionamento a sério.

