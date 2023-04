Valor SUPER ACIMA do esperado causa espanto no Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que ajuda milhares de pessoas a sustentarem suas famílias. Ele é um dos principais programas de transferência de renda do país.

O valor médio teve um aumento registrado em abril de 2023. Este aumento faz parte de uma medida adotada pelo Governo para ampliar o alcance e impacto do programa, o que garante um suporte maior às famílias participantes.

A extensão do programa fará com que a média do valor recebido pelas famílias seja de R$ 670,49. O valor representa um aumento significativo, já que, em relação aos meses anteriores, os beneficiários nunca receberam este valor desde a criação do programa no primeiro mandato do presidente Lula.

O valor do Bolsa Família não é o mesmo para todos os beneficiários

Número de famílias atingidas pelo Bolsa Família

O Bolsa Família atingiu o número de 21,1 milhões de famílias atendidas em todo o Brasil já em abril. O benefício agora é maior, oferecendo um resultado mais efetivo para quem o recebe e seus dependentes.

Famílias que recebem o auxílio e tem crianças de 0 a 6 podem conseguir a segunda parcela extra de R$ 150, este dinheiro pode ajudar na compra de outros produtos essenciais para as crianças.

Milhares de famílias serão beneficiadas e o investimento total em abril será de R$ 14 bilhões. Isso só demonstra o compromisso do governo com as famílias carentes, garantindo a proteção de todos os dependentes de quem o recebe.

O Bolsa Família substitui o programa anterior, Auxílio Brasil. As famílias que atenderem aos critérios do novo programa farão a migração automaticamente e não precisam fazer um novo cadastro. O mesmo vale para cartões e senhas para o recebimento do Bolsa Família.

Calendário de pagamento do Bolsa Família de abril

Os beneficiários começaram a receber a partir do dia 14 de abril. Para aqueles que não sabem a data correta do pagamento, as datas são as seguintes, basta seguir o número final do NIS:

NIS de final 1: 14 de abril;

NIS de final 2: 17 de abril;

NIS de final 3: 18 de abril;

NIS de final 4: 19 de abril;

NIS de final 5: 20 de abril;

NIS de final 6: 24 de abril;

NIS de final 7: 25 de abril;

NIS de final 8: 26 de abril;

NIS de final 9: 27 de abril;

NIS de final 0: 28 de abril.

Esta medida de ampliação do Bolsa Família em 2023 representa uma grande mudança no programa e garante maior suporte para as famílias. Todos terão uma alimentação melhor e os dependentes estão mais seguros com relação de compras de produtos essenciais.

A parcela extra de R$ 150 para as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos ajudará na avaliação da situação de diversos brasileiros em momentos de dificuldade.

