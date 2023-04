Senado aprova medida para incluir mais informações na CNH

Nesta última quarta-feira (12) a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto para colocar mais informações sobre o motorista na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Essa novidade está trazendo grande expectativa para a população, confira um pouco mais sobre o assunto.

Assim que o texto conseguiu ser aprovado a CNH vai conter informações sobre o tipo sanguíneo e o fator do RH do motorista, é necessário também identificar se o motorista é doador de órgãos e tecidos. Esse projeto é de autoria do senador Rodrigo Cunha (União Brasil – AL).

Tipo sanguíneo será inserido na CNH. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O objetivo principal é o atendimento em caso de acidente de trânsito, e nas situações graves, contendo a informação sobre o tipo sanguíneo do paciente na CNH pode ser crucial para ajudar a salvar vidas em casos de acidentes e tudo mais.

Essa proposta não vai definir quando a regra passará a valer ou como ficarão essas carteiras que serão emitidas antes da lei. Lembrando que os motoristas poderão ou não optar para incluir essa informação sobre a doação de órgãos.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) é o relator do projeto e vai ter uma medida de baixo custo.

Projeto aprovado, próximo passo é dos deputados

O projeto já foi aprovado, agora deve ser encaminhado para os deputados. Para defender esse projeto, o senador Rodrigo Cunha (União Brasil – AL) afirmou que algumas situações graves, como o retardamento do início da transfusão de sangue pode colocar em risco algumas vidas, como por exemplo a do paciente, sendo necessário fazer a transfusão antes mesmo da realização dos testes pré-transfusionais.

A informação sobre o tipo sanguíneo do paciente que constar na CNH pode ser essencial em casos de uma decisão rápida sobre o tipo de sangue e que deve ser usado em atendimentos de emergências.

Essa proposta foi emitida em resposta através de um problema recorrente na área de resgate, ao qual tem necessidade de decidir rapidamente qual o tipo de sangue que deve ser utilizado em acidentes de carro, essa medida vai realmente ajudar a salvar vidas e será de baixo custo para a sociedade.

Acidentes de carro ocorre a todo instante, é necessário tomar muito cuidado, dirigir por você e pelo próximo e nesses casos, tendo informações importantes na CNH vai ajudar salvar vidas porque vai saber qual tipo de sangue é o da pessoa.

