Redobre sua ATENÇÃO se você possui CNH; entenda o porquê

Muitos brasileiros sonham em conseguir a tão sonhada Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não é um procedimento fácil – é difícil, demorado e caro. Desse modo, ao conquistar a tão sonhada carteira de habilitação é necessário tomar os devidos cuidados, a fim de evitar perdê-la por qualquer motivo. Muitos brasileiros estão sendo surpreendidos com o bloqueio de suas CNHs e o motivo está surpreendendo a todos.

CNHs estão sendo bloqueadas

De acordo com informações do Detran, muitas pessoas estão tendo suas carteiras de motorista bloqueadas em razão de multas em atraso. Embora muitos não saibam ou acreditem – o acúmulo de multas é uma das principais causas do bloqueio da CNH.

Lembrando que ao atingir 40 pontos na carteira – ou cometer mais de duas infrações gravíssimas no período de 01 ano, também ocasiona o bloqueio da CNH. Muitos motoristas acabam perdendo pontos na carteira porque esquecem de analisar as infrações cometidas.

Outro ponto importante é estar atento as infrações de trânsito – a fim de saber a diferença entre elas. Leve, média, grave ou gravíssima. Já que cada infração possui uma quantidade diferente de pontos. Quanto pior a infração – pior será marcada na escala e maior será o valor da multa.

Portanto, é importante estar sempre atento as infrações cometidas. A fim de estar sempre cuidando dos pontos na CNH – evitando possíveis bloqueios de surpresa no documento. Lembrando que ao ser pego numa blitz com a CNH com os problemas citados acima e bloqueada, o agente de trânsito muita das vezes acaba riscando o documento.

Como evitar ter a CNH bloqueada?

A principal dica é andar dentro da lei. Evitar pegar multas e quando isso acontecer pagá-las o mais rápido possível. Lembrando que as multas pagas antes do prazo de vencimento possuem descontos de até 40% ou mais. Desse modo é uma grande ajuda para o condutor conseguir quitar os débitos.

Caso já tenha débitos pendentes – é recomendado ir até o Detran local a fim de negociar as dívidas. Parcelando ou através do Cartão de Crédito. Com isso é possível trafegar tranquilamente sem qualquer medo.

Entretanto, é necessário que haja essa ação por parte do titular do documento. Ir em busca de regularizar e evitar andar de maneira errada – a fim de não cair em uma blitz e perder o documento de vez.

Para acessar os pontos na carteira é bem simples: basta ir até o site do Detran Local e clicar em consultar multas. Informar os dados do documento e verificar as multas e pontos na carteira.