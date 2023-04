Como este homem ganhou R$ 1 MIL com a ajuda do ChatGPT?

Já faz alguns meses que o ChatGPT tomou conta da internet. Prometendo revolucionar o mercado digital, com respostas rápidas e objetivas – ainda é um grande mistério para mundo. Tratando-se de uma inteligência artificial, muitos usuários têm dúvidas acerca de sua dinâmica. Ninguém pode negar que é uma ferramenta bastante poderosa, entretanto, até que ponto? Este homem conseguiu ganhar R$ 1 mil usando o ChatGPT, será possível? Entenda como isso aconteceu.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

ChatGPT

O ChatGPT é uma ferramenta desenvolvida pela OpenAI. Trata-se de um assistente virtual que possui como objetivo responder qualquer questionamento de seus usuários. Através de seu algoritmo – consegue entregar respostas prontas e com excelência. Além disso, consegue fazer algumas ações para o usuário.

Bem como organizar textos, corrigir palavras, sugerir ideias, etc. É uma ferramenta bem ampla. O que está chamando a atenção é que um homem chamado Joshua Browde – CEO de uma grande empresa, afirmou que através do ChatGPT ele conseguiu obter R$ 1 mil.

Será verdade? A plataforma serve de inspiração para outras empresas. Bem como a Microsoft – que aposta bilhões de dólares nas pesquisas envolvendo a ferramenta. Joshua afirmou ter recebido cerca de 200 dólares através da ferramenta.

Em entrevista – ele afirma que pediu que o ChatGPT encontrasse dinheiro de verdade para ele. Em pouco tempo – acabou recebendo mais de 200 dólares do governo da Califórnia em sua conta bancária. E então, será possível ganhar dinheiro com o ChatGPT?

O que aconteceu de verdade?

Logo que o usuário fez a pesquisa e recebeu o dinheiro em sua conta – ele na verdade foi redirecionado para um site pouco conhecido do governo da Califórnia. Através do site conseguiu obter dinheiro. Não sabe-se ao certo como ou de que maneira. Entretanto, ele alega ter sido o ChatGPT que o direcionou até o site.

Mas a grande verdade é que o ChatGPT não oferece qualquer tipo de pagamento para os seus usuários. Entretanto, através dele é possível pesquisar as melhores maneiras de conseguir uma renda complementar e coisas do tipo.

Lembrando que o ChatGPT é totalmente gratuito – possui uma versão Plus. Algumas pessoas ofertam o ChatGPT mediante uma determinada mensalidade e limitações; entretanto, para acessá-lo gratuitamente é bem simples: basta procurar por ChatGPT no Google e entrar no primeiro site da OpenAI.

Feito isso – basta fazer o cadastro e começar a usar o Chat. É válido lembrar que a cada mudança de assunto – é recomendado abrir um novo chat, na aba lateral. Com isso evita que haja uma mistura de assuntos e menos precisão nas respostas.