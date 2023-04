Astrologia revela como você se comporta ao se APAIXONAR

Quem nunca se apaixonou, né? A astrologia revela que cada signo se comporta de uma maneira diferente quando se apaixonam. Uns vão com tudo no romance, outros preferem ir com mais calma e assim por diante. A grande verdade é que os signos podem influenciar essas características únicas de cada pessoa! Lembrando que não é somente o signo que define essas características – visto que há outros pontos no mapa astral que define essas peculiaridades. Descubra como cada signo se comporta no amor segundo a astrologia.

Áries, Leão e Sagitário

Também conhecidos como signos de fogo. São objetivos, apaixonados e expressivos. Com isso – seu modo de demonstrar amor é sempre de uma maneira muito apaixonada. Muitos são movidos pelo umpulso – sendo eternos apaixonados. Sem conseguir apagar o fogo do amor, as faíscas acabam sempre ficando acessas. Entretanto, com o tempo de relacionamento acabam ganhando mais maturidade e preferem levar tudo de maneira mais equilibrada e racional. Esses signos são fáceis de serem decepcionados – visto que se entregam completamente.

Touro, Virgem e Capricórnio

Também conhecidos como signos da terra. São seguros, estáveis e maduros. Sempre preferem manter a realidade e não se jogar de cara nos relacionamentos. Entretanto, quando se dedicam e percebem que é algo duradouro: se apaixonam eternamento, mergulham de cabeça no relacionamento e não possuem medo de demonstrar sentimentos. Por outro lado são cautelosos e reservados, ou seja, quando houver uma reação ou surpresa de qualquer modo – aproveite! Por mais que sejam considerados frios, são pessoas que querem ser amados e amar também.

Câncer, Escorpião e Peixes

Também conhecidos como signos da água. São um dos mais sensíveis da lista. Se apaixonam com bastante facilidade – e com isso se apegam bastante a pessoa amada. Mergulhando de cabeça em qualquer relacionamento e muita das vezes isso acaba destruindo e muito seus corações. Sonham com amores prolongados e eternos, e quando isso não acontece se tornam fechados e discretos para o amor. Por mais duros que sejam às vezes – acabam demonstrando seu amor ainda mais profundo na intimidade sexual. Se entregam as paixões mesmo que isso os machuque posteriormente.

Gêmeos, Libra e Aquário

Também conhecidos como signos do ar. Possuem uma racionalidade muito forte. Apaixonar-se pode ser uma dificuldade – mas quando isso acontece costuma ser algo duradouro. Embora prefiram manter em segredo seus sentimentos, preferem demonstrar o amor fisicamente do que com palavras. Sempre gostam de estar no controle da situação. Adoram impressionar a pessoa amada – através de poemas, mensagens e coisas do tipo. Por mais que demorem se apaixonar, mas quando isso acontece expõe todo seu romance, amor e inteligência.