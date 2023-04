Salário-mínimo deveria ser 5 VEZES MAIOR aponta levantamento

O Governo Federal usa o salário mínimo como base para inúmeros benefícios e valores mínimos (como o próprio nome diz) que todo trabalhador possui direito! Embora já esteja fixo o salário em R$ 1302 com previsão de aumento para R$ 1320 – ainda há muito a se discutir acerca dos valores repassados. Visto que de acordo com o Dieese, o salário mínimo vigente no país – é 5 vezes menor que o salário mínimo ideal. A pesquisa foi publicada neste último dia 10 – possui como base os dados do mês anterior.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Salário mínimo ideal

Portanto, de acordo com a pesquisa o salário mínimo ideal deveria ser 5,05 vezes o valor atual. Que seria o equivalente a R$ 6.571,52. Atualmente os trabalhadores recebem no mínimo R$ 1302. O valor pode ser alterado a cada mês.

O presidente Lula afirmou que o salário irá aumentar novamente no mês de maio. Em comemoração ao dia do trabalhador – os brasileiros irão receber a grande surpresa: o aumento de R$ 18 do salário mínimo.

Bem como os beneficiários do INSS que recebem benefícios com base no valor do salário mínimo. A pesquisa é divulgada no país há algumas décadas – desde julho de 1994 é realizada mensalmente uma pesquisa que indica o valor ideal do salário mínimo.

Lembrando que ela leva em conta 13 alimentos básicos. Com isso – é somado o preço médio da cesta básica e outros serviços essenciais – e então, é formado o valor ideal do salário mínimo.

Com isso os trabalhadores sofrem com os valores dos alimentos. Visto que o Vale Refeição não está durando sequer a metade do mês.

Trabalhadores reclamam de VR

Com o alto custo da cesta básica no país – os trabalhadores acabam sofrendo para multiplicar o Vale Refeição. Com isso – trocam as comidas comuns por comidas rápidas. Bem como salgados, etc. Em São Paulo pode ser encontrado a cesta básica mais cara.

Já em Aracaju – encontra-se os menores valores de cesta básica. Desse modo, mediante este estudo, estima-se que os trabalhadores precisem trabalharem mais para conseguirem conquistar os itens básicos mensais.

A pesquisa foi muito mais além e calculou que o trabalhador precisa trabalhar 112 horas e 53 minutos para conseguir comprar os itens da cesta básica. Em contrapartida, há 01 ano atrás, este número era de 119 horas e 11 minutos.

O estudo leva em consideração o custo da cesta básica já com a redução da contribuição previdenciária. Atualmente os brasileiros gastam mais de 55% do salário na compra dos itens essenciais.