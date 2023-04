Tire sua CNH sem pagar nada! 7.000 vagas disponíveis

Um dos documentos mais almejados pela população é a carteira nacional de habilitação, já que ela é de suma importância para qualquer cidadão que pilota carro ou moto e caso as autoridades peguem o condutor sem o documento, ele pode ser multado e caso não tenha ninguém com habilitação para ir pegar o veículo, ele será apreendido. Pensando nisso, o governo acaba de criar 7.000 vagas para a CNH social, onde qualquer pessoa que cumprir os requisitos pode tirar o documento totalmente de graça, confira.

Onde as vagas foram disponibilizadas?

Elas foram disponibilizadas no Estado do Espírito Santo, ao todo, foram ofertadas 7 mil vagas. O Detran do estado anunciou que elas serão divididas em duas etapas, as primeiras 3.500 para o primeiro semestre e as demais 3.500 para o segundo semestre, o que vai totalizar o montante de vagas informado.

As informações podem ser realizadas até o dia 14 de abril, às 23h59. Lembrando que as oportunidades não são apenas para a primeira habilitação, quem já possui, também pode usufruir do programa em questão, realizando a adição de outras categorias. A saber:

Adição da categoria A;

Adição da categoria B;

Mudança para categoria D;

Mudança para categoria E.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição é bastante simples, o primeiro passo é acessar o site do Detran do Espírito Santo e clicar no banner que irá aparecer, inerente à CNH Social, após isso, basta preencher todas as informações que serão solicitadas e após isso, confirmar os dados e escolher a categoria do seu interesse.

Todavia, vale lembrar que o programa só atende pessoas que estão inscritas no Cadastro Único, então, esse é um dos pré-requisitos, já que o CadÚnico é a porta de entrada para qualquer benefício social, lembrando que os dados devem ter sido atualizados até o dia 10 de março deste ano. Caso o interessado ainda não tenha feito a atualização, ele deve fazê-la e esperar o edital do próximo semestre.

Após o período de inscrições, o Detran irá analisar e divulgar os resultados em seu próprio site, no dia 20 de abril. Aos candidatos que não foram contemplados nessa primeira chamada, ainda podem tentar na chamada única de suplentes, que será feita no dia 12 de junho. E caso mesmo assim não consiga, pode aguardar o edital do próximo semestre. A lista de suplentes conta com pessoas que não cumpriram os prazos e acabaram desclassificadas.

