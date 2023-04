5 MIL bolsas para aprender a falar inglês de graça

Aprender a falar inglês deveria ser uma iniciativa de qualquer brasileiro, e não há exageros nessa afirmação.

Afinal, estamos falando do idioma mais famoso do mundo, e ter acesso a ele pode facilitar a vida de qualquer pessoa em diversos níveis.

No que diz respeito ao entretenimento, por exemplo, ao saber essa outra língua é possível ouvir músicas sem ter que buscar a tradução, ou mesmo poder ver filmes e séries sem legendas.

No que diz respeito ao lazer, sempre haverá a possibilidade de ir para um país de língua inglesa sem ter medo de não conseguir se comunicar com os locais e com outros turistas.

E, claro: há, ainda, uma imensa vantagem no que diz respeito ao mercado de trabalho, principalmente quando consideramos o fato de que muitas empresas exigem cada vez mais o inglês como pré-requisito de contratação.

Porém, embora existam tantas vantagens em aprender a falar inglês, existe também um fator que pode ser limitante para boa parte da população, que é o preço dos cursos de idiomas.

Mas, agora, existe uma ótima oportunidade para quem quer dar esse importante passo de forma gratuita.

Milhares de bolsas serão disponibilizadas para quem quer aprender a falar inglês

A boa notícia relacionada a todo esse contexto está ligada ao fato de que o Banco Santander, junto ao British Council, está oferecendo 5 mil bolsas de estudos, direcionadas a quem quer aprender inglês, mas não possui meios de pagar por um curso.

E, o melhor: as aulas são todas online, de modo que o aluno nem mesmo precise sair de casa para estudar.

O curso, previsto para começar em maio, terá uma duração total de 4 meses, sendo dividido em diferentes níveis, para atender à demanda de cada pessoa devidamente.

Inclusive, antes do início das aulas haverá uma espécie de teste de nivelamento, para identificar em qual nível cada pessoa deverá estar.

Outras informações importantes sobre essa iniciativa

Para aprender a falar inglês por meio desse curso, é preciso ter pelo menos 18 anos de idade, sendo esse o maior pré-requisito que deve ser atendido.

Nem mesmo é preciso estar inscrito em uma universidade ou ser cliente do Banco Santander.

Outro ponto importante a se ter em mente é que, uma vez que as aulas serão todas no formato online, indica-se que os alunos tenham acesso especificamente a um computador conectado à internet, pois esse equipamento entregará uma experiência melhor do que um celular entregaria, por exemplo.

Todo o curso será direcionado para treinar o estudante para situações diversas nas quais o inglês possa ser necessário, como reuniões de trabalho, entrevistas de emprego e conexão com pessoas em diversos contextos.

Sendo que, ao final, será emitido um certificado de conclusão.

Vale frisar, por fim, que as inscrições devem ser feitas por meio do endereço web becas-santander.com.

