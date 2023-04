13º do INSS: veja qual é a posição do governo sobre o adiantamento

Tem uma pergunta que ainda está rolando solta pelo público do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se neste ano de 2023 os segurados do INSS vão receber o 13º salário antecipado? Após muitos questionamentos, o Ministério da Previdência falou sobre esse tema oficialmente.

A pasta que cuida da Previdência, o Governo Federal está estudando possibilidades sobre o tema e ainda não tem uma decisão por completo se vai acontecer a antecipação do pagamento do 13º salário. Já o INSS disse que ainda não sabe sobre esse assunto e que a decisão tem que ser do Ministério.

Confira sobre o 13º salário do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Os pagamentos do 13 salário do INSS, normalmente ocorrem sempre nos últimos meses do ano, porém especificamente em 2020, 2021 e 2022 o ex-presidente, Jair Bolsonaro, fez questão de antecipar essas parcelas para o primeiro semestre do ano, pois essa antecipação poderia se tornar um ponto positivo para a movimentação da economia em nosso Brasil.

Porém, com essa mudança de governo que ocorreu neste ano, ainda não temos resposta de como o Ministério vai fazer, a nova pasta pretende avaliar e estudar alguns pontos.

Decisão do Ministério

Muitos dizem que se esse ano o governo do Lula antecipar o 13º salário pelo Governo Federal isso pode atrapalhar na aprovação no Congresso Nacional, pois os parlamentares podem pensar que o Planalto está gastando demais em um momento que estão tentando trazer na mente e convencer os parlamentares de que estão dispostos sim a gastarem menos esse ano de 2023.

Porém, também tem a visão do outro lado que se caso houver uma antecipação pode significar uma economia para o Governo, a partir do mês de maio o pagamento do INSS vai passar a ser no valor de R$ 1.320,00 e se por acaso decidirem que o 13º salário será pago somente no final do ano, o valor será esse e não de R$ 1.302,00 que é pago atualmente pelo valor do salário-mínimo brasileiro.

13 salário do INSS

O 13º salário do INSS é pago para os pensionistas e aposentados, já os segurados que recebem os benefícios assistenciais como BPC (Benefício de Prestação Continuada) não podem receber o montante.

Carlos Lupi, que é ministro da Previdência falou em uma entrevista que defende que é possível debater a criação de um 13º salário para o BPC, porém ele descartou a possibilidade da criação de um 14º salário para esse público, tema que também os brasileiros tinham dúvidas se isso iria acontecer devido a alguns comentários.

