Carnê-leão: entenda o que é e como você deve fazer para emitir

O Carnê-Leão é um papel conhecido como imposto de renda e que deve ser pago mensalmente para a Receita Federal por pessoas físicas que ao ano recebem pagamentos de pessoas físicas ou até mesmo jurídicas que não fazem a retenção do imposto de renda na fonte.

O imposto de renda é calculado referente ao valor dos rendimentos recebidos durante o mês, além disso a alíquota também varia de acordo com a natureza do rendimento e do valor ao qual a pessoa recebe. Lembrando que o pagamento precisa ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento, o programa Carnê-Leão também está disponível no site da Receita Federal.

Confira o passo a passo de como fazer a emissão do Carnê-Leão. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

É válido destacar que todos os rendimentos sujeitos do Carnê-Leão precisam estar descritos na declaração anual de Imposto de Renda por pessoa física, ao qual precisa entregar anualmente para a Receita Federal.

Esse valor pago é deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual, se for preciso.

Como fazer a emissão do Carnê-Leão

O processo para emitir o Carnê-Leão é bem simples, segue os passos abaixo:

1 passo – Entre no site da Receita Federal pelo site www.gov.br/receitafederal

2 passo – Quando entrar no site, vá até a seção “Downloads” clique em “Carnê-Leão” e baixe a versão que for melhor para seu sistema.

3 passo – Assim que o programa for baixado, efetive o arquivo para fazer a instalação do Carnê-Leão no computador

4 passo – Abra o programa Carnê e clique na opção Novo para poder criar um formulário

5 passo – Coloque seus dados pessoais e também o valor do imposto, referente as informações fornecidas

6 passo – Após preencher todos os dados e fazer o cálculo do imposto devido, clique na opção “imprimir” para conseguir emitir o Carnê-Leão. Esse documento deve ser impresso em apenas uma única folha com duas vias, uma para o contribuinte e outra para a Receita Federal.

Veja também: Brasileiros foram pegos de SURPRESA com devolução de impostos do governo

Carnê-Leão para o Imposto de Renda

Para quem não conhece muito sobre o Carnê-Leão é superimportante para o imposto de renda da pessoa física por alguns pontos, como:

Cálculo do imposto devido

Deduções de despesas

Evita multas e juros

Facilita a entrega da declaração anual.

Veja também: Ministra afirma GRANDE NOVIDADE para quem declara Imposto de Renda