PASSOU A FOICE! Confusão e bloqueio em massa no Bolsa Família

O Bolsa Família é um benefício destinado a pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, mas nos últimos meses, várias pessoas começaram a receber o benefício de maneira irregular, algumas chegaram até a mentir a fim de conseguir obter o valor, tirando o direito de outras pessoas que realmente precisam do programa citado. Por conta disso, o governo desde o último mês, decidiu realizar um bloqueio em todas as contas que estão com suspeitas de fraudes, entenda.

Quem está sendo bloqueado?

O ministério responsável por gerenciar o Bolsa Família, anunciou que no início deste mês de abril, já realizou o bloqueio de mais de 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família, que em seus cadastros, apresentaram algum tipo de inconsistência nos dados, o que pode ser indício de alguma irregularidade. O público principal que foi atingido pelos bloqueios, foi os beneficiários que declararam morar sozinhos.

Há uma grande suspeita que essas pessoas não moram sozinhas de fato, mas falaram isso a fim de conseguir se encaixar nos critérios para receber o Bolsa Família. Por isso, agora, elas precisarão provar que agiram de boa-fé.

Lembrando que isso já havia ocorrido de maneira análoga no último mês, quando mais de 1 milhão de pessoas também foram bloqueadas do Bolsa Família. O recado do governo é que elas se dirijam até uma unidade do CRAS a fim de regularizar a situação. Lembrando que a orientação é que o bloqueio só ocorra quando o governo tiver a certeza que a pessoa não está fraudando nada.

CRAS rebate ‘ordem’ do governo

Mas um problema está tirando o sono de quem teve o benefício bloqueado de maneira errônea e também dos trabalhadores dos CRAS, isto é, o governo publica que os bloqueados devem ir até uma unidade do CRAS, mas chegando lá, os funcionários não foram orientados de como podem proceder com o processo. Além disso, nem todos os CRAS receberam o termo que deve ser assinado pelos usuários.

Em nota, Michelle Souza, que é coordenadora do CadÚnico em uma cidade do Ceará dispara: “O ministério faz posts lindos [nas redes sociais]: ‘vá ao Cras, atualize seu cadastro e tenha o desbloqueio e o [pagamento] retroativo’. Mas a gente fica sem saber o que fazer. Explicamos que, sinceramente, não tem previsão [para o sistema voltar]. Só que as famílias estão sem o benefício, que é a principal fonte de renda. Não tem como a pessoa permanecer calma”.

Portanto, a única saída agora é aguardar o governo resolver como irá ocorrer essa validação ou não dos bloqueios. Mas enquanto isso, milhares de brasileiros estão sem receber o benefíco.

