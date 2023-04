Governo paga benefícios a idosos, mas POUCOS conhecem

No Brasil há vários benefícios, mas alguns são mais comuns do que outros, o que acabam deixando vários esquecidos. Todavia, hoje vamos falar de um benefício exclusivo para idosos a partir dos 60 anos e que possua renda per capita de no máximo dois salários mínimos. Eles têm direito a Carteira do Idoso e com ela, eles conseguem inúmeros benefícios além de conseguir viajar de graça entre vários estados brasileiros, entenda como funciona.

Como emitir a carteira?

A emissão do documento é bastante fácil, mas há duas regras principais, a primeira é que o idoso deve ter idade superior a 60 anos e a segunda é que ele deve ter cadastro ativo no CadÚnico, para que o governo saiba de suas condições sociais e econômicas a fim de liberar o benefício em questão.

Após isso, basta acessar o Portal da Carteira da Pessoa Idosa e clicar em ‘Emitir Carteira’, feito isso, deve-se efetuar login com o CPF e a senha (é o mesmo login do portal Gov.br). Feito isso, haverá a validação da carteira dentro do site.

Contudo, caso a pessoa não consiga concluir a emissão online, ela pode se direcionar até uma unidade do CRAS e solicitá-la. Na carteira há informações pessoais do titular além de um QR Code que tem por finalidade validar o documento. Por fim, tanto o cadastro virtual quanto o presencial exigem que o titular tenha o Número de Inscrição Social, popularmente chamado de NIS e os documentos de identificação.

Quais as vantagens da carteira do idoso?

Quando o idoso apresenta sua carteira do idoso, ele consegue obter vários descontos ou até mesmo gratuidades em transportes interestaduais. E em cada transporte, ao menos duas vagas devem ser destinadas a essas gratuidades ou então um desconto de 50% ou mais no valor da passagem.

Vale lembrar que os benefícios concedidos por intermédio do documento são intransferíveis, então, só podem ser usufruídos pelo titular da carteira do idoso. Por isso, ao ir comprar alguma passagem, sempre é bom levar os documentos de identificação para comprovar que realmente o idoso é o titular.

Por fim, mantenha sempre o seu cadastro único atualizado, isso deve ser feito a cada 2 anos. Caso ele não seja atualizado, o benefício pode ser cancelado. Foi exatamente isso que ocorreu com alguns beneficiários do Bolsa Família, que não atualizaram o seu cadastro e acabaram perdendo o benefício. Mas há pessoas que não atualizam pois houve mudanças drásticas na renda familiar e elas não querem perder o benefício, todavia, isso pode ser considerado uma fraude.

