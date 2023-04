Perdi o carregador original, tem problema usar um genérico?

Atualmente, o mundo é digital e a vida da maioria das pessoas está no aparelho celular. Mantê-lo com a bateria intacta é crucial para realizar as tarefas do dia a dia, desde as mais simples até as mais complexas. Perder o carregador original pode se tornar um grande problema e deixar a dúvida se é correto utilizar o genérico.

Normalmente, os paralelos são mais em conta, mas é preciso observar alguns pontos para não perder dinheiro ao gastar com um que não seja compatível com o celular. Algumas pessoas acreditam que apenas a entrada deve ser igual a do antigo carregador, mas há outras informações relevantes.

Vem conhecer quais cuidados tomar na hora da compra e o que pode acontecer quando um carregador genérico é usado.

O que pode acontecer se não usar o carregador original

O mais indicado é que sempre seja usado o carregador original, mas imprevistos acontecem, e o mesmo pode quebrar quando menos se espera. Por vezes, não há como comprar o da mesma marca e o genérico é a única opção.

Utilizar um carregador paralelo pode demorar mais para carregar a bateria do celular. Como visto, eles são mais baratos por usarem materiais de média a baixa qualidade, sendo assim, na maioria das vezes, possuem uma qualidade inferior aos originais.

Assim, alguns podem provocar problemas, como na transmissão de dados ágil, por exemplo. O indicado é sempre observar quem é o fabricante do carregador. Algumas marcas grandes como a Samsung fazem a produção de carregadores que servem para diversos modelos de celular.

Cuidados para tomar ao usar um carregador genérico

Existem empresas idôneas que fazem carregadores genéricos que passam por avaliações feitas pelas agências reguladoras no Brasil, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Apesar do mercado oferecer um modelo padrão de cabos de carregadores, o USB-C, ainda assim, é possível adquirir outros tipos parecidos. Há também a opção de carregadores por indução e, independente do escolhido, é preciso ter cuidado na hora da compra de um carregador novo.

A primeira observação é a comparação da voltagem do seu antigo carregador original com o atual. Caso o usuário não saiba esta informação, basta procurá-la no site do fabricante do celular. Também é possível encontrar outras informações importantes.

A voltagem de saída é uma dessas informações, por exemplo, 5V. O seu novo carregador não pode ultrapassar 9V, por conta da carga que ele suportará.

Deve-se saber a intensidade da corrente elétrica que o carregador original fornecia ao aparelho. Caso o celular consuma uma quantidade maior de amperes, isso pode aquecer os componentes e prejudicar a fonte do carregador.

Todos esses pontos devem ser analisados antes da compra para que não se adquira um dispositivo errado e que traga mais problemas para o consumidor. Afinal, perder ou ter um carregador original furtado já é uma grande dor de cabeça.

