Conta de Luz 12% mais cara em alguns estados; veja onde

A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a conta de luz ficará mais cara, esta notícia tem deixado os consumidores em alerta. O reajuste será feito nos primeiros seis meses do ano de 2023, e afetará o bolso de todos, até empresas e comércios.

Todos os estados serão afetados, mas alguns terão um aumento de até 12%, um valor alto, a depender do quanto o cidadão já paga. Continue a leitura e saiba quais são estes estados e como diminuir os custos de energia em casa.

Para algumas pessoas, a tarifa da conta de luz terá um acréscimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estados afetados pelo aumento da conta de luz

Os brasileiros podem se preparar para receber o aumento na conta de luz entre os meses de maio e junho. Segundo dados da Aneel, a média do acréscimo será de 5,6% em todas as regiões, porém, os moradores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul terão um aumento maior na conta.

Conforme dados da Agência, Minas Gerais terá um aumento de 12%, sendo o estado com maior aumento da conta de luz, ficando em segundo lugar, o Rio Grande do Sul, com 9,49% de acréscimo.

Não são só as casas que terão este aumento, as empresas também verão o aumento na conta de luz. Um dos fatores para que ele tenha ocorrido é o reajuste previsto nos contratos de concessão e para custear a expansão do sistema de transmissão.

Isso pode fazer com que atinja os custos do comércio local e respingue nas famílias brasileiras que pagarão mais caro pelos produtos. As empresas também podem ser atingidas e ter a necessidade de cortar gastos internos, como a dispensa de funcionários, por exemplo.

Dicas para economizar na hora de pagar a conta de energia

Existem algumas estratégias que ajudam na economia da conta de luz. As famílias podem começar a fazer algumas mudanças para quando o aumento vier, já estarem adaptadas com elas.

Separamos algumas dicas excelentes para diminuir o consumo de energia, confira:

Reduzir o consumo de aparelhos que gastam muita energia, como o ar-condicionado;

Lavar todas as roupas de uma única vez, pois a máquina de lavar é um dos vilões da alta na conta;

Passar todas as roupas também é uma tática boa para economizar;

Utilizar o chuveiro na opção verão o máximo que puder e ter banhos mais rápidos;

Trocar as lâmpadas comuns por LED, elas são mais econômicas;

Nunca abrir a geladeira várias vezes por dia, pois a cada vez que é aberta, ela recebe ar quente de fora e consome muito mais energia para estabilizar a temperatura interna.

Quanto antes todos os familiares se conscientizarem dessas mudanças, melhor será a adaptação quando a alta vier. Quem sabe, com essas modificações, os consumidores não sintam tanto a alta, mesmo os estados que terão os maiores acréscimos, ou seja, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

