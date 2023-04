SÓ PARA MULHERES: Caixa anuncia vantagens exclusivas

A Caixa Econômica Federal oferece um espaço exclusivo que atende mulheres, algumas nem sabem deste programa e podem perder boas oportunidades. O programa se chama Caixa pra Elas e tem o objetivo de atrair mais clientes para o banco e oferecer diferenciais e vantagens para o público feminino.

Esta iniciativa é um diferencial que se destaca no mercado bancário brasileiro. As informações do programa podem ser conferidas a seguir.

A Caixa está pensando cada vez mais nas mulheres | Imagem: Omar Lopez / unsplash.com

Como o programa Caixa pra Elas funciona

O programa possui três pilares fundamentais, eles incluem:

Prevenção da violência contra a mulher; Promoção do empreendedorismo feminino; Produtos exclusivos para mulheres.

Ele visa conscientizar e apoiar as mulheres em um assunto tão importante, o combate a violência doméstica. A Caixa une todas as suas forças que possui em toda sua rede para espalhar informações sobre o tema.

O programa também tem como intuito oferecer crédito e orientar mulheres que querem empreender em seus negócios. Mulheres que recebem o Auxílio Brasil e trabalham informalmente têm um lugar especial no programa. Isso estimula que elas criem seus próprios empreendimentos.

São mais de 20 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Lembrando que dois terços delas são chefiadas por mulheres, correspondendo a 15 milhões e meio de mulheres que cuidam de suas casas sozinhas e recebem a ajuda do auxílio.

Como uma forma de apoiar estas mulheres, a Caixa está presente através de financiamento e capacitação, oferecida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Crédito e produtos oferecidos pelo programa

São inúmeros os produtos oferecidos pela Caixa Econômica Federal para as mulheres. São exclusivos e diferenciados, como:

Seguros e previdência;

Benefícios específicos nos cartões de crédito;

Avaliação e outros benefícios considerados em conjunto com as bandeiras da Caixa.

O programa é uma iniciativa que fortalece a presença do banco no mercado e ainda contribui para a igualdade de gênero na sociedade. A Caixa é um banco popular e tem o papel na promoção da bandeira de inclusão financeira e oferta de serviços bancários de qualidade para todos.

O Caixa pra Elas tem o intuito de atrair mulheres para o banco, o que fortalecerá ainda mais a atuação da Caixa no mercado. Além da promoção do banco a um maior conhecimento no país, ele inclui milhares de mulheres que precisam de ajuda para começarem seus negócios e tem dificuldade de iniciá-los.

Para participar do programa ou tirar mais informações, as mulheres podem acessar o site da Caixa Econômica e conhecer mais sobre ele. É possível acessar aulas sobre empreendedorismo e ainda fazer vários cursos do SEBRAE.

Mulheres empreendedoras, normalmente, fazem jornada dupla e precisam desse incentivo para seguirem com seus negócios. Com este apoio da Caixa fica mais fácil para as mulheres começarem os seus empreendimentos e terem menos chance de quebrarem.

