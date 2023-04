Estes 4 signos estão com MUITA SORTE até o final de semana

Dentre os 12 signos do zodíaco, existem períodos que são mais propícios para alguns deles. Por vezes, os signos de fogo se dão melhores que os de água ou vice-versa. Nesta semana, quatro estão com mais sorte que os demais.

Dessa vez, as movimentações astrológicas contribuem para que somente coisas boas aconteçam com cada uma das casas. Os signos mais sortudos podem confirmar quais são as boas previsões e suas principais características a seguir.

está semana está sendo surpreendente para alguns signos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Características de cada elemento dos signos com sorte

Os quatro signos com sorte são de todos os elementos do zodíaco. Suas características são essas:

Fogo/Leão: amam aventuras, são criativos e ousados;

amam aventuras, são criativos e ousados; Água/Câncer: buscam a segurança e são profundamente intuitivos e emotivos;

buscam a segurança e são profundamente intuitivos e emotivos; Ar/Gêmeos: curiosos e comunicativos;

curiosos e comunicativos; Terra/Touro: são trabalhadores e práticos.

4 signos com muita sorte esta semana

1 – Câncer

Os astros dizem que os cancerianos estão com muita sorte nesta semana, sendo o número da sorte para eles o 8. Sua capacidade de decisão será maior que o normal e haverá uma tendência gigante para aproveitar as oportunidades que virão.

Intuitivos por natureza, eles podem confiar na sua destreza nesse período. Seu desenvolvimento profissional será muito favorecido esta semana.

2 – Leão

Os leoninos são um dos signos que terão muita sorte nessa semana. Esse signo cheio de carisma deve usar sua energia para aproveitar os dias na sua totalidade. Seu grande desafio é gastar menos do que precisa e não se deixar levar pelos impulsos das compras por coisas que não precisa.

O mês de abril deve ser aproveitado para ter novos conhecimentos e investir nas experiências de vida. Seu número da sorte é o 11.

3 – Gêmeos

Os geminianos terão muita sorte no mês de abril. Neste período, eles precisarão adotar uma visão mais equilibrada das coisas ao redor e assumir as responsabilidades de suas ações.

Pessoas deste signo podem ficar tranquilas, pois até o final de semana será de muita sorte e próspero. O número da sorte dos geminianos é 23. Para que a sorte se concretize, basta seguir as dicas que os astros enviaram e continuar sua caminhada com sua energia contagiante.

4 – Touro

O último signo com mais sorte para este final de semana é touro, ela estará grande como nunca. Seu número é o 4, com ele, os taurinos terão muita prosperidade. Eles devem confiar na sua intuição para que as coisas fluem mais rápido. Além disso, as energias solares trarão mais proteção e clareza para o dia a dia dos taurinos.

Dessa vez, a sorte está do lado dos signos de todos os elementos do zodíaco. É importante que todos usem as dicas a seu favor e as suas características positivas para elevar ainda mais a sua sorte.

