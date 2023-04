Novo FARMÁCIA POPULAR será lançado em breve; o que pode mudar?

Uma excelente notícia acaba de vir à tona envolvendo o programa Farmácia Popular, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, o programa social deve voltar em breve. Ele havia sido criado há quase 20 anos e desde então, tem ajudado inúmeros brasileiros na continuidade dos seus tratamentos e agora, para o ano de 2023, ele deve voltar com grande novidades, confira como conseguir os medicamentos de graça e como funciona o programa.

Como funciona o programa?

O programa em questão foi criado em 2004, a fim de permitir que as pessoas mais humildes pudessem efetuar o tratamento de suas doenças além de oferecer acesso gratuito a fraldas geriátricas para idosos que precisavam fazer o uso dela. Há duas modalidades, quando o governo paga o valor integral do medicamento e quando o governo subsidia o valor em até 90%.

Contudo, a população vem reclamando que o programa está apresentando bastantes falhas ao decorrer do tempo. Usuários classificam que é uma ‘luta’ para conseguir os medicamentos através do Farmácia Popular. A título de informação, no último ano, o Farmácia Popular atendeu 20 milhões de pessoas, isso representa 9 milhões a menos de atendimentos em relação ao registrado em 2015.

Isso ocorre por conta de defasagem no sistema. Para resolver o problema, serão investidos mais recursos nos próximos anos, para que o programa consiga voltar a atender milhares de pessoas como fazia anteriormente. De acordo com o ‘Cuida Brasil’, o orçamento está defasado em quase 2 bilhões.

Como obter os remédios de graça?

Para ter acesso aos remédios de maneira gratuita, é preciso que o paciente vá presencialmente até uma farmácia credenciada, ela geralmente apresenta uma logomarca do programa. Você deve portar consigo documento oficial com foto e número do CPF. Caso não tenha, pode usar a CNH. Além disso, é preciso levar a receita médica válida, seja do SUS ou de alguma rede particular.

Para ter direito a fraldas geriátricas para incontinência, é preciso que o paciente tenha idade igual ou maior a 60 anos, ou possua alguma deficiência que precisa ser comprovada com laudo médico.

E nos casos dos pacientes que encontram-se acamados ou impossibilitados de comparecer pessoalmente até um estabelecimento físico, ele pode pedir para um representante ou procurador ir por ele. A pessoa que representar o titular, deve levar também uma receita médica dentro da validade e o documento de identificação do titular da receita para conseguir receber os medicamentos.

