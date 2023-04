Quais são TODAS as chances de SACAR O FGTS? Fique alerta

Todo trabalhador formal tem um benefício chamado FGTS, que é basicamente um Fundo de Garantia para ajudar o trabalhador em momentos críticos de sua vida. Mensalmente, a empresa deve descontar 8% do salário bruto do funcionário e depositar em uma conta Caixa vinculada a ele. Embora o dinheiro seja do trabalhador, mas ele não pode sacar na hora que quiser, é preciso se enquadrar em alguns casos específicos, entenda

Como o trabalhador pode sacar o FGTS?

Para sacar o dinheiro do FGTS, não basta apenas ter saldo positivo na conta, é preciso que ele esteja dentro das regras necessárias para efetuar o banco. Infelizmente, a maioria dos momentos que o trabalhador pode efetuar o saque são momentos ruins, mas há alguns bons, como na hora de comprar sua casa própria.

Outras situações que há como sacar o valor do FGTS são as seguintes:

Quando o trabalhador se aposenta por conta da idade;

Quando o trabalhador é demitido sem justa causa;

Quando há a rescisão por acordo entre a empresa e o funcionário;

Quando o empregador falece ou a empresa entra em falência;

Quando o empregado possui alguma doença grave ou algum dos seus dependentes;

Saque-aniversário.

No caso de comprar sua própria casa, o Fundo pode ser usado para dar a entrada no imóvel, ou para quitá-lo totalmente ou parcialmente. Também é possível usar o saldo para amortizar as prestações, a única regra é que o financiamento esteja no nome do titular do FGTS.

O saque-aniversário vai acabar?

O assunto em questão ainda é uma grande incógnita para todos, o governo atual quer que ele acabe, uma vez que ao conseguir sacar todos os anos, o trabalhador acaba ficando sem dinheiro em caso de uma precisão. De acordo com o ministro da pasta, ele já viu várias pessoas precisando de dinheiro após serem demitidas mas não tendo de onde tirá-lo.

Então, acredita-se que tirando a opção do saque-aniversário, o FGTS volta a ter seu caráter assistencial, ou seja, para ajudar em situações específicas da vida do trabalhador. O que não está ocorrendo atualmente, uma vez que o valor é sacado apenas para ele usar como bem entender e na maioria das vezes, ele gasta com coisas irrisórias.

Por fim, o assunto ainda vai render bastante debate antes de ter uma conclusão final. O saque-aniversário foi criado na última gestão e fez bastante sucesso, mas como salientado, a base aliada pretende fazer com que o benefício volte a ser apenas de caráter assistencial.

