Modo “INFIEL” do WhatsApp entra em polêmica nas redes

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais usado em todo o mundo, ele pode servir para várias coisas, desde fazer amizades até mesmo para conversar com o grupo de trabalho da empresa na qual você trabalha. Mas há quem use ele para administrar uma relação extraconjugal e após a nova atualização do aplicativo, uma função apelidada por ‘Modo infiel’ acabou chamando a atenção de todos, já que com ela, qualquer usuário é capaz de administrar dois números, usando apenas um celular, o que pode ajudar a pessoa a conversar com pessoas diferentes ao mesmo tempo, mas com números distintos. O famoso ‘número de solteiro’ e o ‘número de casado’.

Entenda como funciona a nova atualização que gerou polêmica

Basicamente, com o mesmo celular, o usuário poderá ter duas contas. Por conta disso, a funcionalidade foi chamada de modo infiel. Lembrando que a finalidade do recurso depende exclusivamente do usuário, visto que há quem use uma conta pessoal e outra para trabalho, por exemplo.

Para conseguir acessar a funcionalidade em questão e ter duas contas, é preciso que o aplicativo esteja atualizado. Além disso, será necessário um dispositivo Android da Xiaomi ou Samsung. Atendo os critérios citados, basta comprar um novo chip e criar a nova conta.

Caso o seu aplicativo não esteja atualizado, você precisa atualizar. Feito isso, vá até a aba ‘Recursos Avançados’, após isso, clique em ‘Dual Apps’ e após isso em WhatsApp, assinale que deseja instalar uma cópia do aplicativo e pronto.

Agora, quando você abrir a tela inicial do seu celular, verá dois ícones do WhatsApp, sendo um correspondente ao ‘original’ e o outro correspondente a cópia realizada por você. Isto é, agora, basta abrir a versão que você quer usar no momento.

Confira as novas atualizações que estão chegando para o WhatsApp em 2022

Todos os meses inúmeras atualizações chegam para o WhatsApp, mas após passar por testes, algumas continuam, outras não. Por exemplo, a visualização única de mídias, tal atualização chegou para ficar, pois concedeu mais privacidade para todos. E no ano de 2023, o que se espera é que outras atualizações possam chegar para a alegria dos usuários.

Além da que já foi citada, isto é, da possibilidade de usar uma cópia do aplicativo em seu celular, também está sendo testada uma versão exclusiva para tablets, onde não precisará conectar a conta ao celular, de maneira parecida com o que ocorre na versão web do WhatsApp.

Portanto, com o intuito de sempre trazer o melhor para o usuário, a empresa responsável sempre está trazendo as melhores atualizações, visando sempre pela segurança e pela interface do aplicativo. Por isso, fique sempre ligado nas mídias oficiais, já que sempre que uma atualização é lançada, eles avisam por lá.

