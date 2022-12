TRUQUES para fazer renda extra no Instagram; veja 3 opções

A maioria dos usuários passam horas do dia no Instagram, vendo vídeos e fotos, contudo, há uma pequena parcela dos usuários que usam a rede social para ganhar dinheiro e o próximo a fazer isso pode ser você. Com a ascensão do aplicativo, várias maneiras de ganhar dinheiro via Instagram surgiram, algumas mais fáceis que as outras, mas o fato é que qualquer um, com determinação, consegue lucrar com a rede social. Portanto, confira 3 opções viáveis para você começar a ganhar dinheiro hoje mesmo.

O instagram pode virar sua máquina de fazer dinheiro

Close Friends

O primeiro método de ganhar dinheiro consiste em você vender vagas no seu grupo de ‘melhores amigos’. Mas a priori, você pode achar isso estranho e pensar ‘por que alguém pagaria para estar nos meus melhores amigos?’, pois é, isso é o que vem na cabeça de todos.

Mas elas irão fazer isso quando você começar agregar valor para o seu conteúdo. Ou seja, se você é bom em uma área, use isso para atrair pessoas que estão dispostas a escutar o que você tem a falar para elas.

Isso ocorre bastante com influenciadores, que vendem as ‘vagas’ em seus melhores amigos e durante o dia passam várias dicas, falam relatos pessoais e tudo isso como forma de agregar valor para as pessoas.

Há quem é bom em maquiagem, aí acaba criando um ‘melhores amigos’ apenas para ensinar como maquiar alguém. Ou a rotina de alguém que trabalha na área. Na prática, são milhares de opções disponíveis.

Filiando-se a produtos

Aqui é outra opção, você pode se filiar a produtos e vendê-los por intermédio do seu Instagram e ganhar uma porcentagem a cada venda. No caso, não precisa necessariamente ser um produto, pode ser um serviço por exemplo.

Na internet há plataformas que permitem você começar sem ter 1 centavo no bolso, a saber, Hotmart, por exemplo. Basicamente, você vai escolher um ‘produto vencedor’, se filiar a ele e divulgar. A cada venda concretizada, você receberá uma comissão.

Chegou a hora de elevar o nível para ganhar dinheiro no Instagram

E agora é a dica na qual você precisa elevar o seu nível para que tudo possa dar certo. No caso, você irá fazer seu próprio produto e vender no Instagram. Basicamente, você não será um filiado, mas sim, um criador de conteúdo.

Então, a dica é você ver algo que você é bom e ensinar as outras pessoas isso. Pega uma dica para você saber o que você faz de melhor: ‘Quando alguém fizer algo e você achar que é fácil, não se iluda, a verdade, é que parece fácil porque aquela pessoa é muito boa no que faz”.

Portanto, quando você achar aquilo que você faz com os olhos fechados, pronto, você achou seu produto vencedor. Basta transformá-lo em algo que possa ser vendido e começar a lucrar.

